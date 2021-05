La secreta declaración de amor de JLo a Ben Affleck en medio de los rumores de reconciliación

Jennifer Lopez y Ben Affleck volvieron a despertar rumores de una segunda vuelta luego de habérselos visto juntos en varias oportunidades, donde incluso hicieron una escapada a Montana. Si bien no hay nada confirmado, la cantante le hizo una suerte de declaración de amor en las redes sociales al compartir imágenes de aquella época en los que ambos estaban comprometidos.

Aunque el video que publicó JLo en su cuenta de Instagram forma parte del álbum This is me… Then (‘Esta soy yo… ¿entonces?) y lanzado en 2002, en ese entonces los artistas acababan de comprometerse. Incluso, en varias de las canciones, ella le declara su amor al actor como Dear Ben y Baby I Love U.

“Todos mis álbumes son muy especiales para mí, pero This Is Me… Then es mi álbum favorito que he hecho… ¡hasta ahora! Sé que muchos de ustedes me han escuchado decir eso antes, así que en honor a mis #JLovers que lo ayudaron a volver a ingresar en las listas de álbumes otra vez después de 19 años… aquí hay un pequeño #TBT #ThisIsMeThen”, escribió la cantante junto a un compilado de los video del disco.

La cantante recordó el álbum que le dedicó a su entonces prometido: Ben Affleck

Si bien, el material solo incluye imágenes de las canciones, esto reavivó los rumores de que ambos estén recordando viejos tiempos, ya que el actor también formó parte de las grabaciones del éxito Jenny From the Block, donde ella y Affleck simulan ser capturados por las cámaras de paparazzis.

Las reacciones de sus fanáticos ante esta elección del álbum no se hicieron esperar y muchos relacionaron en seguida las fechas: “¿No es este álbum sobre… Ben?”, “¿Sabés cuál es mi canción favorita de este álbum? Querido Ben… La forma en que entra el ritmo”, “Bennifer está de vuelta… también este álbum”, fueron algunos de los comentarios de los JLovers que tuvo la publicación.

La declaración de amor de JLo a Ben Affleck en Instagram

Jennifer y Ben fueron una de las parejas más populares de Hollywood en esa época. Según dijeron fuentes cercanas a las estrellas a People “estar cerca les hace bien a los dos”. Ambos están atravesando sendos duelos: el actor, tras separarse de Ana de Armas, y la cantante, tras romper con su prometido, Alex Rodríguez.

LA NACION