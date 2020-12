Miembro del jurado del reality, el cocinero cuestionó la actitud de quienes miran el certamen de cocina. Fuente: Archivo - Crédito: Instagram

Al igual que en otros órdenes de la vida, los televidentes de los reality shows suelen inclinarse o se identifican con unos u otros participantes. Pero llega un punto que las pasiones hacen que esas elecciones lleguen al extremo. Miembro del jurado de Masterchef Celebrity, el chef Donato de Santis cuestionó esos fanatismos que generan discordia.

"La gente quiere ver sangre y no es así, esto es un programa de cocina. Si uno presta atención a lo que les decimos a los participantes, lo que podemos compartir con el televidente. 'Mirá, esto te salió mal porque hiciste tal cosa'. Ahí está la información. Ese es el corazón del programa, no castigar a la persona que dijo una barbaridad", explicó de Santis en un Mitre Live (Radio Mitre).

Sobre las disputas que mantienen los competidores, de Santis remarcó que no debe perderse de vista que es un reality show y que debería tomarse como tal. "El éxito de Masterchef lo vivo bien, pero a veces, con un poco de tristeza. Mucha gente se toma a pecho un programa de televisión. Este asunto de la grieta, el amigo, el que tiene que ganar, el que tiene que perder. Es un programa de entretenimiento. Más allá de que una persona pueda ser simpática o antipática, no es un concurso de personalidad, es un concurso de cocina", señaló el chef en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen.

En relación a lo expuesto, de Santis lamentó que quienes miran Masterchef Celebrity no aprovechen los consejos que brindan los especialistas. "Yo creo que la gente se pierde la oportunidad de aprender algo. Aprender con fallas, porque nosotros tampoco somos perfectos, pero de las fallas se aprende", añadió.

Además, De Santis instó a los televidentes a cambiar el chip sobre la manera en la que consumen el show. "En un programa de entretenimiento. La gente se tiene que c. de risa. Si viene un invitado, si se le cae la mayonesa a Roberto Moldavsky, etc. Si no parece que tiene que estar todo preparado para matar a alguien, para que se destruya a alguien. ¿Por qué? Porque sí. A mí no me afecta, me da pena por las personas que pierden la posibilidad de entretenerse, de crecer, de aprender algo. Obviamente que hay bandos, como en todo", concluyó.

Sobre el final de la entrevista, de Santis recurrió a una metáfora futbolera para graficar aún más su idea. "Es como si yo voy a la cancha de Racing y pretendiera que todo el tiempo gane. ¿Y el otro equipo qué hace? Algunas veces gana un equipo, algunas veces gana otro. Aunque en Racing perdemos cada dos por tres", concluyó.