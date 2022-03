Oriana Sabatini se filmó mientras se vestía para ir a la cancha y mostró qué prenda le robó a Paulo Dybala

Oriana Sabatini está muy presente en las redes sociales y es allí en donde comparte los aspectos más relevantes de su día a día. A pesar de que sus cuentas están dedicadas a su lado profesional -suele mostrar adelantos de su trabajo como modelo-, también saca a relucir su lado más hogareño y descontracturado. En este marco más casual, la hija mayor de Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini registró el proceso de selección del conjunto perfecto para ir a ver uno de los partidos de su novio. Y, al final, reveló que un importante elemento de su outfit había salido del armario de Paulo Dybala, su novio.

Oriana Sabatini mostró el look que eligió para ir a ver un partido de Paulo Dybala

Mientras Instagram es una red social que se basa mucho en las apariencias, Tik Tok se presta para algo más. La plataforma del reloj, que cobró relevancia en los últimos años y se posicionó entre las más utilizada del mundo, es un espacio en donde cada usuario puede compartir lo que más le gusta. Ahí pueden encontrarse desde tutoriales de cocina, tips de limpieza, sketches de comedia e, incluso, personas que simplemente comparten sus pensamientos como si de un diario íntimo se tratase.

En el caso de Oriana, ella usa Tik Tok para entrar en contacto con sus millones de seguidores. Es a través de los videos cortos en donde la influencer muestra las interacciones que tiene con su familia, dialoga sobre las cosas que le pasan en la cotidianeidad y, también, comparte los looks que elige para diversas actividades.

A pesar de que trabaja en la industria de la música, eso no es solamente un trabajo para Sabatini sino que es una pasión. Lo mismo le ocurre con la moda. Es por eso que, detrás de cada conjunto que luce, hay mucha dedicación y cuidado a la hora de seleccionar cada prenda o accesorio. Quienes la siguen -que son tan apasionados como ella- disfrutan conocer el proceso de pensamiento y, es por eso que, las grabaciones en donde lo registra tienen millones de reproducciones.

Oriana Sabatini es una referente dentro del mundo de la moda Daniele Venturelli

En esta ocasión, Oriana invitó a sus fans a que vieran qué se ponía para ir a ver un partido de Paulo Dybala. Pero, contrario a lo que muchos creerían, no fue tarea fácil. Primero, porque hacía frío y ella quería ir lo más abrigada posible, pero también buscaba mantener una linda estética. Al mismo tiempo, ninguno de los conjuntos terminaba de gustarle y, más tarde, explicó que se debía a que estaba de mal humor.

En un principio eligió un tapado símil cuero con solapas y mangas recubiertas con piel falsa. “Lo amo. Me lo compré y nunca lo usé. Hace mucho frío y lo quiero usar. Además, siento que lo que me ponga abajo no va a importar porque el protagonista es el tapado”, dijo. No obstante, no estaba convencida de su elección y explicó: “A pesar de que acá la gente se viste muy formal para ir a ver los partidos, especialmente en los palcos, siento que no da. No tengo esa personalidad”.

El look final de Oriana Sabatini tiktok @orianasabatini

Tras muchos idas y vueltas, cambios de idea y una frustración que crecía a pasos agigantados, Oriana cortó el video antes de mostrar el resultado. Minutos después, subió otra filmación en donde se disculpó por haber realizado un “vestite conmigo” tan alborotado y reveló la elección final. Se puso un pantalón ajustado, unas botas y un buzo, todo en color negro. Para acompañar el look eligió un bolso de Armani, un gorro Supreme y, como broche de oro, un sobretodo que robó del armario de Dybala. Ya lista y mejor predispuesta, se dispuso a ir a alentar al jugador de la Juventus.