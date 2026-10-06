El llamativo posteo de la madre de Tini Stoessel que volvió a encender la polémica familiar: “El karma funciona siempre”

Durante años, los Stoessel se mostraron como una familia unida, sólida y extremadamente reservada que complementaba la vida personal con la profesional. Tini se abrió paso en la industria con su padre como productor y representante y su madre como asistenta, pero la imagen de incondicionalidad que construyeron se quebró hace un par de meses por cuestiones económicas y hasta el momento no logró repararse. El enojo de la cantante es tal que, según trascendió, no los habría invitado a su casamiento con Rodrigo De Paul. En medio del escándalo que sigue en marcha, en las últimas horas su madre Mariana Muzlera volvió a mover el tablero y lanzó una fuerte frase en sus redes sociales que no pasó desapercibida.

“El karma funciona siempre”, expresó Mariana Muzlera en sus historias de Instagram durante la noche del lunes 5 de octubre. Sus palabras fueron escritas en letras blancas sobre un fondo negro y acompañadas por el emoji de una carita guiñando un ojo y musicalizadas con la canción “Isn’t She Lovely” de Stevie Wonder.

El llamativo posteo de la madre de Tini en Instagram (Foto: Instagram @mluciamuz)

Su comentario llamó la atención y sus seguidores empezaron a debatir sobre a quién estaría dirigido. Una cuestión no menor es que la publicación tuvo lugar solo un par de horas después de que Ángel de Brito dijera en LAM (América TV) que la intérprete de “Cupido” no habría incluido en su casamiento ni a sus padres ni a su hermano Francisco Stoessel, con quien siempre fue muy cercana.

“Los padres no están invitados, el hermano no está invitado”, aseguró Ángel de Brito. En este sentido, remarcó que los primos de la cantante sí habrían recibido la invitación, pero que no asistirían, evidenciando de esta manera su apoyo hacia Alejandro Stoessel.

La decisión que habrían tomado los padres de Tini tras no ser invitados a la boda

Asimismo, De Brito reveló que la familia habría tomado una determinante decisión tras no ser incluida en la boda: estar lo más lejos posible de Buenos Aires, más precisamente en otro continente. Alejandro, Mariana y Francisco tendrían planeado irse de viaje cuatro días antes de la boda: “El 15 de diciembre se suben a un avión y se van a Japón los tres en familia, a olvidar todo este mal trago”. En este sentido, remarcó que, si bien los padres de la cantante llevan cinco años separados y él tendría novia, “son amigos” y entre ellos “está todo bien”.

Según Ángel de Brito, los padres y el hermano de Tini viajarían a Japón antes de la boda (Foto: Instagram @mluciamuz)

La cantante y el campeón del mundo darían el sí el sábado 19 de diciembre de 2026 en Dok Haras de Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, mismo lugar en el que se casaron Paulo Dybala y Oriana Sabatini, Stefanía Roitman y Ricky Montaner, y Diego “Peque” Schwartzman y Eugenia de Martino, que ofrece no solo privacidad, sino también espacio para una importante convocatoria. Si bien la pareja celebró a los cuatro vientos su compromiso, y Tini reveló que viajó a París por su vestido de novia, ambos optaron por intentar que la organización se realice en el mayor de los silencios.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul darían el sí el 19 de diciembre Instagram @rodridepaul

No obstante, es preciso decir que será una boda extremadamente popular, teniendo en cuenta que tendrá entre sus invitados a Lionel Messi, Lali Espósito y posiblemente también a Chris Martin. Sin embargo, y aunque es cierto que las decisiones pueden tener vuelta atrás y los viajes pueden cancelarse, hasta el momento todo parecería indicar que ni los padres ni el único hermano de Tini la acompañarán en uno de los días más importantes de su vida.