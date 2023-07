El llanto de Baby Etchecopar al recordar el día en que se enteró de la enfermedad de su hijo: “Estaba en mi programa de TV”

escuchar

Durante una entrevista televisiva, Baby Etchecopar habló sobre el caso de Wanda Nara y la polémica que se generó alrededor de Jorge Lanata. En su testimonio, defendió el proceder del periodista y recordó el caso de su hijo Leandro, quien debió enfrentar el cáncer. Con mucha emoción, rememoró el momento en el que se enteró de la noticia y subrayó su rol a la hora de acompañarlo en el tratamiento.

La discusión sobre el accionar del conductor fue parte de la agenda mediática durante los últimos días. En su programa de Radio Mitre, el periodista dio un supuesto diagnóstico de Wanda Nara, en medio del hermetismo y el misterio sobre su salud.

En ese contexto, colegas de Lanata se expresaron en un sentido y otro y opinaron sobre el manejo de la información y el tratamiento de la misma en este tipo de casos. Sobre eso fue consultado Baby en una nota que le dio a Socios del espectáculo (eltrece).

El llanto de Baby Etchecopar al contar la enfermedad que tuvo su hijo: “Me enteré en mi programa”

“No hago periodismo de periodistas, pero no creo que en algún momento se le haya cruzado la maldad. Por ahí fue un error, pero la verdad que no lo veo tan grave”, manifestó Etchecopar sobre la información que dio su colega. En ese sentido, empatizó con Wanda Nara por el hecho de que sus hijos escucharan sobre el tema por los medios antes de charlar con su mamá: “A veces es desgraciado ser conocido porque llega primero a la prensa que a la familia; pero nadie puede usar esta desgracia, te lo digo porque lo viví con mi familia. Nadie puede usar una desgracia para obtener una primicia”.

En ese sentido, remarcó el deseo de que la conductora de MasterChef se recupere y aseguró entender a Andrés Nara, quien fue criticado por estar en medios de comunicación después de que se filtró la noticia. “Cuando te pasa algo así, como padre no sabés a quién acudir. Necesitás que alguien te diga: ‘Quedate tranquilo’”, manifestó.

A continuación, relató cómo fue el momento en el que se enteró sobre la enfermedad de su hijo: “Tuvo un (linfoma de) Hodgkin, igual que Facundo (Arana)”. Además, contó que quiso acompañar a Leandro a recibir el resultado de los análisis, pero su hijo quiso ir solo: “Yo estaba en medio de mi programa de televisión y me puso: ‘Papá, me dieron los análisis. Tengo cáncer. No me quiero morir, no sé donde estoy’”. “No quiero llorar”, agregó luego Baby, ya con la voz quebrada y visiblemente afectado por el recuerdo de ese momento.

Baby Etchecopar y su hijo Leandro Captura

“Es duro, lo transité mal. Es mi hijo. Es muy feo para la familia y para el que lo tiene. No se juzga a nadie. Se te cae un avión arriba”, indicó el periodista. A pesar de que su hijo actualmente se encuentra bien de salud, hizo hincapié en que deberá convivir con la posibilidad de que vuelva la enfermedad: “Lo transitó, lo transita y lo va a tener que transitar toda la vida, porque cada tanto tiene análisis. La muerte de la mamá le pegó, es un chico muy sensible y bueno...”.

Por último, le envió fuerzas a la familia de Wanda y Silvina Luna y afirmó que “se sale” de las situaciones delicadas de salud.

