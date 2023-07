Ernesto Tenembaum apuntó contra Jorge Lanata por revelar información sobre la salud de Wanda Nara: “Yo no la hubiera dado”

escuchar

Jorge Lanata quedó en ojo de la tormenta luego de dar la primicia sobre el estado de salud de Wanda Nara: el periodista fue muy criticado por sus colegas que cubren las noticias del espectáculo y él se defendió con una editorial en su programa PPT: “No espero moral en la TV”. Ahora, fue Ernesto Tenembaum quien se refirió al tema y afirmó: “Yo no hubiera dado esa noticia: seré un peor periodista”.

El viernes, Lanata reveló la supuesta enfermedad que tendría la conductora de MasterChef. Según la información del periodista, luego de la internación de la modelo, ocurrida el miércoles por la noche, los estudios realizados habrían arrojado un diagnóstico, cuando ni la familia ni los médicos habían aportado ninguna información sobre el tema.

El conductor dio la información en radio Mitre y afirmó que la chequeó con tres fuentes, dos cercanas a Wanda y otra proveniente del sanatorio Los Arcos. Sin embargo, enseguida comenzó a recibir críticas de sus pares, con Marina Calabró, su compañera en el programa de radio Lanata sin filtro, a la cabeza.

Jorge Lanata apuntó contra los periodistas que lo criticaron por revelar la enfermedad que tendría Wanda Nara

“Dije al aire el diagnóstico de Wanda Nara. Empezó después un andanada de críticas por parte del periodismo de espectáculos y quería decir un par de cosas sobre esto”, dijo este domingo Lanata, y salió al cruce de quienes lo criticaron. “Yo chequeé la noticia antes de darla. Punto. Era cierta”. Más adelante, se refirió a la cuestión ética del tema y manifestó que su accionar no fue incorrecto. “¿Cuál fue el daño que produje? Me encantaría que alguien lo explique. Las personas no son culpables de la enfermedad que tienen. Darlo a conocer no es denunciarlas. Al revés, en todo caso lo que la noticia puede generar es empatía hacia quien sufre la enfermedad”, se defendió.

“Cierto periodismo de espectáculo reaccionó indignado hablando de ética y códigos profesionales. Es terrible, porque son los mismos periodistas que a diario hablan de infidelidades de una pareja con hijos menores (...) Yo no espero moral de la televisión. Tampoco soporto que algunos se comporten como un grupo de seminaristas porque no lo son”, agregó.

La posición de Tenembaum sobre la primicia de Lanata al revelar el diagnóstico de Wanda Nara

Este lunes, el periodista Ernesto Tenembaum se sumó al intercambio de posiciones sobre el tema y dijo que, más allá de que no quiere polemizar con Lanata, él “no hubiera dado la noticia”, por más que eso lo convierta en un “peor periodista”.

Mauro Icardi hizo un conmovedor posteo en medio de la preocupación por la salud de Wanda Nara Instagram @mauroicardi

“Si vos actuás como periodista y tenés una información, un periodista la da, así actúa un periodista, si hay una primicia la das; pero un periodista también es una persona, y en mi caso, a veces la persona contradice el periodista, y en temas tan delicados, uno tiene el derecho de decidir cuándo informa públicamente de un tema que afecta la vida de una persona y la de su familia”, empezó el conductor del programa ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? de Radio Con Vos.

“Yo no la hubiera dado (la primicia); y no sé si hubiera sido peor periodista por no darla; y prefiero ser peor periodista que hacer ese tipo de cosas. Después, cada cual tiene sus valores, tampoco lo corro a Lanata del centro, no quiero entablar una discusión con nadie”, manifestó.

“Después, hay otras consideraciones, pero yo de verdad no la hubiera dado, cuando algo así les pasó a amigos, cuando era algo personal y muy íntimo, a mí no me gustó (que informaran sobre el tema), pero bueno; esto lo discutí varias veces con Chiche Gelblung y él me decía: ‘Una primicia es una primicia, punto’. Eso es un periodista, y tiene razón. Pero yo soy periodista hasta acá, seré peor periodista”, finalizó.

LA NACION