El llanto desconsolado de Martina tras la expulsión de Luca de Gran Hermano

Gran Hermano expulsó a Luca Figurelli luego de que este cometiera un grave error que quedó grabado por las cámaras de la casa. Durante la emisión de El Debate (Telefe) de este lunes y luego de la advertencia de Santiago del Moro, el Big comunicó su decisión ante todos los integrantes de la casa y le pidió al oriundo de Berazategui retirarse sin sus pertenencias.

Según se justificó, Luca recibió información del exterior que más tarde compartió con sus compañeros. Eso es un gesto intolerable por parte de la producción, ya que esa prohibición se aplicó en la actual edición.

Sandra también se quebró en vivo tras la medida que Gran Hermano (Fuente: Telefe/Captura de video)

Lo cierto es que la razón descolocó al resto de los hermanitos que no entendían qué había sucedido. De forma repentina se oyó la voz de Gran hermano y se le pidió a Figurelli que debía retirarse. La noticia no cayó del todo bien, en particular a Martina, que rompió en un llanto desconsolado.

Martina fue las que más sufrió por la salida de Luca del reality (Fuente: Telefe/Captura de video)

Esto fue un duro golpe para el equipo que ya estaba conformado en la casa, incluso Sandra se emocionó por la decisión. Después de las palabras que emitió Gran Hermano, solo se escucharon los sollozos.

El video que demuestra el error de Luca en Gran Hermano

Acerca de la expulsión, Gran Hermano expresó: “Mi obligación es que el juego nunca se vea empañado por desobediencias que atentan contra el espíritu de esta competencia. Hoy aconteció un episodio lamentable. No fue el primero. No saben cómo me gustaría no tener que referirme a esto, pero las circunstancias me obligan a hacerlo”.

Y luego de ello, remarcó: “Todos saben que brindar información del afuera constituye una falta muy grave, más de una vez les he advertido a varios de ustedes sobre esta inconducta”.

El rostro de sorpresa de Lourdes tras darse cuenta de que Luca le reveló información del exterior (Fuente: Telefe/Captura de video)

Después de esa introducción, se refirió a Figurelli: “Luca, te informo que ahora mismo, en este mismo momento, debés abandonar mi casa. Luca, estás fuera de juego. Has quedado expulsado. Te pido, por favor, que te dirijas a la puerta giratoria sin valijas. Tus pertenencias las recibirás próximamente”.

Cabe remarcar que este martes, mediante las historias de su cuenta de Instagram, Santiago Del Moro anunció que ingresará un exparticipante en reemplazo del berazateguense.

En las historias de Instagram, Santiago del Moro anunció que exjugadores podrán volver a la casa más famosa de la Argentina (Fuente/Instagram/@santidelmoro)

“Atención. Dada la expulsión de Luca, se comunica a todos los exs de las últimas tres ediciones de Gran Hermano (Telefe) que quieran anotarse para formar parte de la placa para obtener el ‘Golden Ticket’, pueden hacerlo”. Y agregó el día que entrará esa persona: “El próximo lunes finalizada la gala de eliminación. El público podrá votar por su jugador favorito para obtener ese lugar en la casa de GH”.