El tenso momento que tuvieron al aire Juli Castro y Cami Mayan por Alexis Mac Allister: “La cornuda”

En la selección argentina no todo es laureles de gloria. En los últimos dos años y medio algunos integrantes de “La Scaloneta” se vieron envueltos en resonantes escándalos amorosos. A la lista la encabeza Alexis Mac Allister quien, tras el Mundial de Qatar, terminó su relación con Camila Mayan y oficializó su noviazgo con Ailén Cova, mejor amiga de él desde la infancia. Si bien el futbolista prefirió hablar lo mínimo e indispensable del tema, la influencer no se quedó callada. En varias emisiones de su programa de streaming Patria y Familia (Luzu TV) hizo alusión al tema. Pero no siempre de la mejor manera.

En las últimas horas, Mayan protagonizó un incómodo momento al aire con una picante frase que lanzó Julieta Castro y que la hizo abandonar el estudio.

En plena emisión de Patria y Familia, Julieta Castro mencionó el nombre de Alexis Mac Allister, expareja de Camila Mayan y desató un escándalo en el estudio (Foto: Captura de video / Instagram @patriayfamilia_)

En la emisión del lunes de Patria y Familia, el programa que conforman Fede Popgold, Lucas Spadafora, Cami Mayan, Ana Laura Espósito y desde hace un par de semanas también Juli Castro, hicieron un juego de preguntas y respuestas sobre el programa. “Según dice el chiste interno de Patria y Familia, cuando un joven heterosexual se acerca a Cami Mayan es porque quiere foto con la...”, dijo Camila. Julieta, por su parte, debía responder con una sola palabra.

Si bien sus compañeros le dijeron que la respuesta era “fácil” y estaba relacionada con la selección argentina, ella eligió una opción que dejó atónitos a todos. “¿La ex de Mac Allister?“, expresó y lo que siguió fueron gritos, caos y descontrol total al punto tal que Mayan abandonó el piso. ”Nunca nos pasó esto”, expresó Spadafora. “Un año de programa invicto teníamos”, agregó Popgold, respecto a mencionar el nombre del mediocampista.

Mayan y Mac Allister se separaron a fines de 2022 tras cinco años de relación Instagram @camimayan

“Chicos, pero me la dejaron ahí”, intentó justificarse Castro e insistió: “Cami, volvé, no lo hice a propósito. ¡Perdón!“. Finalmente, Mayan regresó a su asiento, pero no sin antes decir: ”¿Pero vos no ves que hay una sola palabra que no se puede decir?“. ¿Cuál era la respuesta a la pregunta inicial? “Foto con la cornuda”, indicó Popgold. Más allá del incómodo momento, el entredicho no pasó a mayores. Pero, como era de esperarse, no tardó en volverse viral en las redes sociales.

Así como el nombre del futbolista del Liverpool está “prohibido” en el programa de streaming, hace un tiempo Mayan les reconoció a sus compañeros que había una canción que no podía escuchar, puesto que estaba íntimamente relacionada con la relación que tuvo con Mac Allister. “Hay una de Wos que se relaciona con el Mundial, ¡Que ni se te ocurra ponerla! No la puedo escuchar. Real, no puedo”, reveló la influencer. Si bien no dijo el nombre, quedó claro que se refería a “Arrancarmelo” la cual sonó en loop durante la Copa del Mundo.

La ruptura de Mayan y Mac Allister se hizo pública en febrero de 2023. Alexis tomó la decisión de separarse después de cinco años de relación y convivencia en Inglaterra y al poco tiempo oficializó su noviazgo con Ailén Cova. La influencer abandonó la casa que compartían en Europa y se instaló en Buenos Aires. Lo que siguió fue un escándalo de versiones cruzadas, infidelidades, objetos personales extraviados y reclamos económicos que en la actualidad se resuelve en la justicia.