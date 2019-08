El "Mago sin dientes" se quejó porque Mauricio Macri no lo recibe

El Mago sin dientes había sido uno de los últimos en retirarse del búnker del oficialismo

El mediático Pablo Cabaleiro que personifica al ya famoso " Mago sin dientes" publicó en sus redes sociales su descontento porque el presidente Mauricio Macri no no lo recibió, como sí lo hizo con el cantante José Luis "El Puma" Rodríguez.

Cabaleiro escribió en su cuenta de Twitter: "Recibió a El Puma ¿Y a mi?", se preguntó el humorista acompañando la frase con un emoji con lágrimas.

El personaje suele mostrarse a favor del Presidente: estuvo presente en el triunfo de Macri en 2015 y en las jornadas electorales era la figura pintoresca en el bunker de campaña de Cambiemos.

En su última aparición pública, al "Mago sin dientes" se lo vio con evidente gesto de desánimo y fue uno de los últimos en retirarse de Costa Salguero luego de que se conocieran los resultados de las PASO.

La semana pasada en uno de sus posteos, Cabaleiro había recalcado su apoyo a la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio, con una mención a la cuenta del mandatario: "Señor Presidente @mauriciomacri soy un fiel votante suyo, quiero pedirle la posibilidad de que me reciba en Casa Rosada para expresarle mis ideas y las de muchas personas que me hablan a diario en varios lugares, me gustaría que pueda escucharme".