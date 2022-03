El mal momento de Laurita Fernández durante un viaje: “Revolvieron mi valija”

Laurita Fernández está dentro del grupo de celebridades que disfrutan a pleno el uso de las redes sociales. Es a través de las mismas que anuncia las novedades sobre su vida laboral y en donde comparte los fragmentos de su día a día con sus casi cinco millones de seguidores. A pesar de que suele mostrarse positiva en las diversas plataformas, el jueves por la tarde decidió hacer una excepción. Con un duro tuit, la conductora de Bienvenidos a bordo (eltece) apuntó contra Aerolíneas Argentinas luego de vivir un incómodo momento.

Actualmente, Laurita se encuentra en uno de sus mejores momentos a nivel laboral. No solo está a cargo de la conducción del ciclo de juegos de eltrece -que, previamente, era dirigido por Guido Kaczka- sino que también formó parte de diversas series y películas. Participó en Los protectores, serie protagonizada por Adrián Suar y que ya está disponible en Star Plus y, asimismo, comparte pantalla con Guillermo Francella en la película de Netflix, Granizo, la cual llega a la plataforma a finales de marzo. Como si fuera poco, recientemente terminó de grabar Papá al rescate, un film en donde conforma una dupla con Benjamín Vicuña.

La gran vorágine laboral, aunque es muy beneficiosa para ella, la obliga a saltar de un set de grabación a otro para poder llegar a cumplir con su apretada agenda. Esto implica viajes entre provincias ya que, por ejemplo, parte de la filmación de Papá al rescate tuvo lugar en Mendoza. Por eso, es esencial que reciba un buen servicio de parte de las empresas de transporte. Pero esto no sucedió y ella decidió hacer un reclamo a través de las redes sociales.

El descargo de Laurita Fernández twitter @laufer4

Al finalizar su trabajo junto al director Marcos Carnevale, Fernández se dispuso a regresar a Buenos Aires en un avión de Aerolíneas Argentinas. Sin embargo, al llegar y recibir su equipaje, notó que algo andaba mal. Indignada, compartió el momento con sus más de dos millones de seguidores en Twitter.

“No suelo quejarme por acá, pero desastre Aerolíneas Argentinas”, comenzó, sin olvidarse de etiquetar al perfil oficial de la empresa. Y continuó: “Me rompieron el candado, abrieron y revolvieron mi valija y la de otros pasajeros del mismo vuelo. No da garantía de seguridad a sus pasajeros”. El tuit superó rápidamente los 16 mil me gusta y fue retuiteado más de cuatro mil veces.

El reclamo de Laurita Fernández desató un gran debate en Twitter twitter

En respuesta, muchos de sus seguidores la acompañaron en el enojo y criticaron sin miramientos a la compañía de viajes nacional. No obstante, en la sección de comentarios se generó un gran debate. Muchos cuestionaron a Fernández por su decisión de apuntar contra Aerolíneas Argentinas.

“¿Los que rompen y abren las valijas son de la aerolínea o los empleados que trabajan en el aeropuerto?”, cuestionó un usuario. “No es un tema de aerolíneas. Es un problema del aeropuerto. Me pasó lo mismo volando con Iberia desde Ezeiza”, expresó otro, en un intento de calmar la furia de la ex Bailando. “La culpa no es de Aerolíneas, es de la seguridad del aeropuerto. Pero bueno, se entiende querer darle pie a los que critican todo lo que es de bandera”, afirmó otro.

Luego de su descargo, la bailarina no volvió a referirse al hecho y Aerolíneas Argentinas tampoco realizó ningún comentario. Si se solucionó en privado o si quedó como una publicación realizada en el calor del momento, solo ella lo sabe. Más allá del mal trago que pasó, minutos después volvió a su programación habitual y subió una foto del tierno recibimiento que se encontró al regresar de Mendoza.