La participación del doble de Ricardo Montaner en Bienvenidos a bordo que emocionó a Laurita Fernández

La Puerta de los parecidos de Bienvenidos a bordo (eltrece) se hizo tan popular que ahora el canal ofrece un viaje a Europa al ganador del segmento. Tal es la demanda por participar que, tarde a tarde, se presentan no menos de cinco aspirantes al premio. Recientemente, concursó un hombre que aseguró ser el doble de Ricardo Montaner, y Laurita Fernández quedó sorprendida.

“Tirame ‘Tan enamorados’, porque él viene por el boleto a Europa”, manifestó con entusiasmo la presentadora, mientras se aproximaba a darle a bienvenida al hombre. “Volvió”, comentó el locutor del programa, ya que esta no fue la primera vez que concursaba. Una vez que comenzó a sonar el tema, entró al estudio Alberto, un hombre que semanas atrás también concursó en el certamen.

Laurita Fernández presentó al doble de Ricardo Montaner (Crédito: Captura de video eltrece)

Una vez que Fernández le pidió que se comenzara con la actuación, le advirtió “que no fuera tímido”, y el concursante, quien sostenía un micrófono en la mano, comenzó a cantar el tema que sonaba. Todo frente al jurado encabezado por Hernán Drago.

Luego de escuchar parte de la interpretación, Laurita se emocionó y trató de hablar como el artista con un tono venezolano, pero el locutor le señaló en tono de broma que parecía cubana, ya que la imitación de ese acento suele confundirse. Seguidamente, Alberto tomó la palabra para imitar la tonada de Montaner, pero le salió igual que a la conductora, quien reía mientras lo escuchaba.

El doble de Ricardo Montaner en Bienvenidos a bordo (eltrece)

“Justamente en el programa anterior, me emocioné mucho porque me encontré con mi hijo”, comentó el participante, quien hacía referencia a la vez en que concursó acompañado del doble de Ricky, uno de los herederis de Montaner.

Mientras Alberto explicaba por qué quería ganarse el viaje a Europa, Laurita notó que el hombre tenía algo en uno de los bolsillos de su saco y se aproximó a averiguarlo. “Tiene cosas allí, Ricardo. ¿Qué son? ¿Partituras?”, expresó mientras él se apuraba a buscar en su abrigo.

El concursante le dio una flor a Laurita Fernández (Crédito: Captura de video eltrece)

En segundos, el concursante tuvo en su mano una rosa de plástico que primero se le cayó al piso, pero que rápidamente recuperó para entregársela a Laurita. “¡Es romántico!”, expresó ella emocionada mientras corría una parte del pelo detrás de la oreja derecha para colocarse la flor.

La producción del programa desplegó en pantalla una imagen comparativa del concursante y Ricardo Montaner (Crédito: Captura de video eltrece)

Por su parte Drago, con un tono un tanto ácido, comentó que ahora el participante también era mago. “Pero si la sacó de la recepción del canal”, manifestó el modelo desde su silla de jurado, mientras que otra persona dijo que se trataba de una flor de utilería y que pertenecía a la producción del programa.

Pese a los comentarios, Alberto no se achicó y esperó a que Fernández le diera la pauta para interpretar “Cachita” un famoso tema de Montaner, no sin que antes se desplegara en pantalla una imagen comparativa del cantante y el participante, donde el público pudo observar si realmente existía o no parecido alguno.