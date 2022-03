Laurita Fernández sorprendió a sus seguidores al contar quién la hizo llorar por última vez

En medio de su labor como conductora en Bienvenidos a bordo (eltrece), Laurita Fernández (31) mantuvo un ida y vuelta con sus seguidores en las redes sociales y abrió su corazón al revelar que cuándo y por quién fue la última vez que lloró.

A través de las stories de Instagram, la bailarina abrió el interrogante: “¿Cuándo fue la última vez que lloraron y por qué?”, acto seguido, comenzó a compartir algunas de las respuestas de los internautas.

Laurita Fernández confesó que extraña a su abuela Rosa, de 92 años Captura

“Hace un mes y fue por un desamor, ¿vos?”, le preguntó una joven. Este mensaje Laurita decidió replicarlo en su cuenta y sorprendió con la respuesta. Con la sensibilidad que la caracteriza y en compañía de una postal en la que se ve limpiar sus lágrimas en una escena de la serie Inconvivencia -que protagonizó con Tomás Fonzi-, escribió: “Yo por mi Abu, la extraño”.

De esta forma, dejó a entrever que parte de sus pensamientos están ocupados por su abuela Rosa (92), que se encuentra en un geriátrico desde hace algunos años.

Semanas atrás y también a través de las redes sociales, Fernández hizo referencia a la mujer. En esa ocasión compartió una foto se su abuela y una de rosas: “Cada una que vea me hará sentir que estás cerca”, expresó. Luego de ese post, escribió: “Te amo”.

Laurita Fernández suele compartir post dedicados a su abuela Rosa, que se encuentra en un geriátrico desde hace algunos años Captura

Laurita ya había hecho mención a su abuela en una gala del Cantando 2020 (eltrece), programa que condujo. Fue en el momento en el que Jey Mammon y su partenaire Carla del Huerto interpretaron “Avanti morocha”, el tema que Iván Noble escribió para Los Caballeros de la Quema.

Las imágenes que proyectaron atrás y la forma en la que cantó la dupla despertó sentimientos encontrados en el estudio, pero en especial el de la conductora, quien rompió en llanto al terminar la presentación. Si bien aseguró que lo que la movilizó fue ver a la abuela de la coach Eugenia Gil Rodríguez en el video, explicó los verdaderos motivos de su llanto en Los ángeles de la mañana.

“Cuando vi a la abuela de Eugenia ahí me mató porque enseguida pensé en mi abuela, que está en un geriátrico, que no podemos verla, que cumplió años hace poco y que lo máximo que pudimos hacer fue estar a cinco metros, tras las rejas”, precisó.

En medio de las restricciones por el Covid-19 y con la incertidumbre de no saber cuándo iba a volver a ver a su familiar, indicó: “Es tremendo porque no sabés cuándo le vas a poder volver a tocar la mano, cuándo la vas a poder volver a abrazar, y ellos que no entienden y te dicen ‘¿cuándo venís?’. Y es todo muy duro”. Con la voz entrecortada, reflexionó: “Yo al menos tengo la posibilidad de verla, pero hay gente que los tiene lejos”.

Cantando 2020: el llanto desconsolado de Laurita Fernández en vivo - Fuente: eltrece

Por último, la exnovia de Nicolás Cabré remarcó el trabajo que hace el personal en la institución donde se encuentra Rosa. “Cada vez que tengo oportunidad le agradezco a la gente que trabaja en los geriátricos, no solo en el de mi abuela en Ballester, sino a todos los geriátricos del país porque tienen mucha responsabilidad. Es muy delicado el tema y siempre nos mandan fotos y videos al WhatsApp de cómo están”, expresó.