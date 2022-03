El doble de Paulo Dybala intentó conquistar a Laurita Fernández: la divertida reacción de la conductora

Tras varias semanas al frente de Bienvenidos a bordo (eltrece), Laurita Fernández ya logró tomarle la mano a la conducción del programa. Esta no es tarea fácil ya que, no solo es necesario poder generar un vínculo con los participantes y mantener el dinamismo, sino que hay que saber manejar los bizarros sucesos que se desencadenan en el estudio. A lo largo de su período en reemplazo de Guido Kaczka, la ex Bailando por un sueño debió enfrentar y manejar varios episodios como el llanto desconsolado de una quinceañera, el encuentro cara a cara con su propia doble y hasta una dura caída en el estudio. En la edición del miércoles, se le apareció otro desafío nunca antes visto: un concursante intentó invitarla a salir.

El doble de Paulo Dybala pasó por Bienvenidos a bordo e intentó conquistar a Laurita Fernández

Como todas las tardes, Laurita recibió a la audiencia lista para pasar una jornada cargada de diversión. Para esto, no podía faltar el juego de los parecidos, uno de los predilectos por la audiencia. Durante el mismo, un grupo de personas que afirman ser iguales a una celebridad o figura pública desfilan frente a las cámaras y compiten por un viaje a Europa.

En muchos casos los participantes no se asemejan demasiado a su versión famosa y, por eso, su paso por el canal resulta en cómicas confusiones. Sin embargo, también puede suceder que, con solo atravesar la puerta resulte evidente de quien se trata. En la última edición, un doble de Paulo Dybala logró ubicarse en el segundo grupo.

El doble de Paulo Dybala pasó por Bienvenidos a bordo captura de video

En cuanto entró, tanto el locutor como la conductora advinieron de forma inmediata quién era. Asimismo, Tamara Bella -quien ocupaba un lugar en el jurado junto a Hernán Drago y a Roberto Peña- logró adivinar en el primer intento: “Es Paulo Dybala”. En respuesta, el joven mostró una gran sonrisa e hizo uno de los gestos característicos del jugador del Juventus.

Luego de esa breve interacción, el concursante vio su oportunidad y la aprovechó. “Con una sola diferencia, yo no tengo a Oriana Sabatini al lado”, disparó y acompañó su frase con una mirada sugerente hacia Fernández. La modelo y el deportista llevan poco más de tres años en pareja e incluso viven juntos en Italia, en donde él se desempeña como futbolista.

Laurita Fernández adivinó de quien se trataba en cuanto abrió la puerta de los parecidos captura de video

“Quería ver si me podías ayudar a encontrarla”, agregó sin dejar pasar un segundo, con el objetivo de que su intención hacia la conductora quedara clara. Ella, desentendida, comentó: “Y bueno, algo vamos a hacer, vos no te preocupes”. Al tiempo que decía eso, comenzó a indagar entre las chicas presentes en el estudio para ver si alguna estaba soltera. A medida que todas respondían con una negativa, él fue por más y dijo: “¿Y vos, Lau?”.

Para hacer un análisis de la situación, la ex Combate indagó cuántos años tenía. “23″, respondió él, a sabiendas de lo que le esperaba. Dicho y hecho, su enamorada soltó una sonora carcajada y demostró así que la diferencia de edad sería un obstáculo bastante difícil de sobrepasar. “Pero para el amor no hay edad”, agregó el joven, en un intento de salvar la situación.

A pesar de que él no se rendía, Laurita logró desviar la conversación y terminó por despacharlo al indicarle que se sumara al resto de los participantes. Finalmente, dijo entre risas: “La puerta del levante podría ser, que la gente venga a chamuyar, que traiga lo mejor que tiene”. Tras ese cómico evento, el programa continúo su curso normalmente.