L-Gante propuso un plan para pagar la deuda externa: “Hay que separarlo en dos métodos”

Hace unos días, Santiago Maratea propuso en las redes sociales hacer una colecta para pagar la deuda externa, aunque luego se arrepintió, y desde entonces le llovieron las críticas y los comentarios con ideas novedosas para hacerle frente a la situación económica argentina. Entre ellos, Elian Ángel Valenzuela, mejor conocido como L-Gante, se sumó con un aporte matemático para despejar dudas y hacer más equilibrada cualquier iniciativa que pueda llevarse adelante.

Luego de que Maratea indicara cuánto dinero debía poner cada argentino para pagar la deuda externa, el músico de cumbia 420 aseguró que el aporte se tenía que hacer de manera diferenciada. “Hay que separarlo en dos métodos”, comenzó a explicar el interprete de “Bar”. “En ese y los millonarios. [Ellos] ponen un millón para cubrir a la gente que no tiene 20 mil”, propuso el músico nacido en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires.

L-Gante se metió en el cálculo que hizo Santiago Maratea para pagar la deuda externa Redes sociales

Todo se dio luego de que Maratea le consultara a sus seguidores sobre el cálculo exacto para pagarle al FMI. “Che, para toda la gente que dice que tenemos que hacer una colecta para pagar la deuda externa, ¿me ayudan a hacer bien la cuenta?”, indicó el influencer. Por otro lado, aclaró que el cálculo lo estaba haciendo en tono de broma. “Calculé que si cada argentino (somos 40 millones) pone 20 mil pesos, pagamos la deuda. ¿Hice bien la cuenta?”, preguntó.

Santi Maratea se expresó en redes y fue criticado por algunos usuarios Inés Aquer - Brando

Tras las repercusiones que tuvo su idea, Santi tuvo que salir a aclarar que su propuesta no era más que una idea de un cálculo vago que había hecho porque recibió muchos comentarios de la gente en las redes sociales. “Solo hago la cuenta porque siempre alguien me lo dice y porque estoy al pedo. No es que estoy pensando en pagar la deuda externa, onda, tampoco estoy tan loco, rey”, aclaró el influencer tras ver la cantidad de gente que había respondido a su iniciativa.

Santi Maratea le pidió ayuda a sus seguidores para sacar la cuenta de cuánto dinero debería poner cada argentino para pagar la deuda externa (Foto: Twitter)

Si bien hubo quienes intentaron sumarse a su propuesta, estos indicaron que no tenían los recursos para poner esa cantidad de dinero para pagar la deuda que tiene la Argentina con el organismo internacional. “Sé que es joda, pero hablando en serio, ¿qué argentino puede poner veinte mil pesos? ¡Unos muy pocos!”, dijo una usuaria. A lo que Maratea agregó que es cierto que “casi nadie” contaba con ese monto. “Por eso hago la cuenta, para que entendamos que aunque nos juntemos todos para sacar al país adelante, es indispensable el rol activo de un estado honesto y transparente”, reflexionó él.

El influencer aclaró que es consciente de que nadie cuenta con 20.000 pesos para pagar la deuda externa

El influencer se caracteriza por hacer colectas solidarias desde sus redes sociales y hace unos días contó que piensa armar su propia ONG y pretende que esta sea más grande que Google. Sus aspiraciones están inclinadas a ayudar a la gente que más lo necesita a través de los impulsos que pueda dar con su fundación. Según explicó, seguirá con su estrategia de “pasar la gorra” cada vez que finaliza una acción solidaria, pero en lugar de pedir dinero para adquirir objetos de lujo, como lo hacía hasta ahora, esa planta será destinada a una organización sin fines de lucro que ayude a la gente que más lo necesita.