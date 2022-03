Santiago del Moro fue papá por tercera vez: cómo se llama la beba

Santiago del Moro fue papá por tercera vez. A través de su cuenta de Instagram, compartió la feliz noticia de la llegada de Santa, fruto de su relación con María José Sánchez.

En su perfil de la red social, el conductor de MasterChef Celebrity (Telefe) publicó una foto de la huella del pie de la recién nacida y escribió: “¡Hola mundo, acá estoy!”. De inmediato, el posteo se llenó de cientos de comentarios de felicitaciones.

Santiago del Moro confirmó que fue papá por tercera vez (Foto: Captura Instagram/@santidelmoro)

En sus historias de Instagram dio más detalles del nacimiento y contó que la pequeña llegó al mundo a las 10:07 del 25 de marzo y que pesó poco más de tres kilos. “Tan hermosa, tan llena de luz”, agregó.

El posteo de Del Moro tras convertirse en padre por tercera vez (Foto: Captura Instagram/@santidelmoro)

Asimismo, no dejó de agradecer por los mensajes que recibió de parte de sus amigos, allegados y del público; y le dedicó unas palabras especiales al personal de salud que acompañó y contuvo a su familia.

Entre los famosos que le dejaron mensajes al conocerse la noticia se destacó el de Lizy Tagliani, que no dejó pasar la oportunidad de enviarle su saludo al flamante papá. Del Moro ya es papá de Catalina y de Amanda, de 11 y 8 años respectivamente.

Santiago del Moro y su mujer José María Sánchez, un amor a prueba e todo

Santa, el nombre que eligió Santiago del Moro para su tercera hija

Ya en la recta final del embarazo de María, Del Moro compartió con sus oyentes de El club del Moro (FM 100) la primicia del nombre que eligieron para la pequeña. Asimismo, les contó que pensó que esperaban un varón, pero luego les confirmaron que se trataba de una niña.

“Mi hija se va a llamar Santa del Moro, porque mi hijo se iba a llamar Santo o Santos, y cuando no fue nene quedo ahí. Es simple, mi duda era porque le van a decir Santi, como mi nombre y no quería”.

Santiago del Moro con sus hijas y su esposa (Foto: Instagram/@santidelmoro)

Específicamente sobre el nombre, el conductor explicó que investigó un poco y notó que se trataba de uno muy común hace unos años y eso le gustó. También dijo que Santa fue “aprobado” por sus otras dos hijas.

En esa misma línea, reconoció que tenía en mente otra opción que finalmente quedó descartada: “Buscaba un nombre simple, corto, me gustaba Cayetana, por San Cayetano”.

La historia de amor de Santiago del Moro y María Sánchez

Santiago y María se conocieron desde muy chicos en Tres Algarrobos, donde eran vecinos. Luego comenzaron una relación y conformaron una familia. “Es mi compañera, mi amante, mi novia de la adolescencia. En mi casa tengo la contención y el amor que necesito y a veces creo que ese es el secreto”, reveló el conductor semanas atrás en una entrevista con LA NACION.

Santiago del Moro, feliz por la llegada de su tercera hija (Foto: Archivo)

En esa misma línea, no escatimó en halagos hacia la mujer de su vida: “Es la persona más honesta que conozco y su mirada me resulta más que importante porque no tiene fácil el ‘qué lindo’ o ‘qué bueno’. Es estricta y dura de persuadir, y por eso sé que todo lo que me diga siempre será genuino. Su mirada y sus opiniones son fundamentales para mí y para las decisiones que tomo”.