El mal momento de Miriam Lanzoni: sufrió un duro accidente doméstico

La actriz Miriam Lanzoni vive un difícil momento, luego de sufrir un violento accidente doméstico en el que se rompió el peroné. En diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live dio detalles de la situación que tuvo que atravesar y cómo se está recuperando.

“Estaba saliendo para una reunión, iba re contra mil apurada, llevaba mi cartera, carpetas, las llaves en la mano, iba corriendo y me di cuenta de que me olvidaba algo”, comenzó el relato Miriam. “Giré sobre mi propio eje, llevaba unas botas como de diez centímetros y antes de salir de mi casa hay un escalón al lado de la puerta; me caí de ese escalón que es bastante pronunciado y me torcí mal el pie”, detalló.

Mirian compartió una foto en sus redes para llevar tranquilidad. Fuente: Instagram

“Yo en principio pensé que era un esguince nada más porque me quedó el pie bobo pero pisaba. Mi kinesiólogo me dijo que me quería ver y al final tengo una quebradura del peroné. Me enyesaron y hoy ya me pasaron a bota, van a ver mañana a ver si sigo con cirugía o no porque está un poco desplazado”, concluyó.

En abril de este año, Miriam, quien estaba participando del programa Corte y Confección (eltrece). había dado positivo de Covid y tuvo que alejarse de la competencia. “Soy asintomática hasta el momento. Me enteré de casualidad porque hicieron el test por protocolo. Una macana porque tengo que estar aislada”, había declarado en aquel momento.

