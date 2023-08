escuchar

Esta semana se disparó una nueva polémica en el mundo del espectáculo. Todo comenzó cuando Pepe Cibrián apuntó de lleno contra Julieta Poggio, la exparticipante de Gran Hermano (Telefe) que está en vísperas de estrenar una obra en plena calle Corrientes. “¿Esto es real? ¿Esto es una actriz? ¿Esto es la verdad del teatro?”, escribió el productor teatral luego de leer una entrevista que dio la joven. Pero, la influencer no se quedó callada y, en diálogo con LAM (América TV) le respondió sin pelos en la lengua: “Lo invito a ver la obra y que después opine”.

Pepe Cibrián apuntó contra Julieta Poggio Archivo

En la emisión del martes del magazine, compartieron una entrevista que dio Poggio a la salida del teatro Multiteatro Comafi donde hará Coqueluche junto a Betiana Blum, Agustín Sullivan, Mario Guerci y Mónica Villa, bajo la dirección de José María Muscari. El cronista Santiago Sposato le preguntó sobre como se tomó los dichos de Cibrián, quien la cuestionó como actriz.

“Lo tomé como el prejuicio y la mirada que está puesta sobre todos”, sostuvo la bailarina y agregó: “Es entendible por el reality, pero sabiendo que él es un hombre de teatro hubiera estado bueno que sepa que no es la primera vez que me subo a las tablas. Que soy nueva en el medio, pero no el teatro, porque yo toda mi vida estudié y me preparé. Lo respeto mucho, le mando un beso y de verdad lo invito a ver Coqueluche y que después opine”.

Julieta Poggio le respondió a Pepe Cibrián tras las críticas

En este sentido, el cronista le preguntó si ese prejuicio que ella considerable “entendible” era “aceptable”. Ella respondió que se estaba “acostumbrando a ese prejuicio” pero que estaban ahí para “romperlo”. En cuanto a qué le gustaría decirle a Pepe Cibrián, Julieta sostuvo: “Como dice José: ‘Que los prejuicios atrasan y que hay que darle oportunidad a las personas nuevas en el medio’”.

Por su parte, Muscari, que estaba a su lado y la escuchaba atento, aseguró que Pepe tiene “buena onda con él”, que va a ver sus obras, así como él también las suyas: “Aplaudo y festejo su éxito”. Entre otras cosas, el director teatral también sostuvo: “Hay algo que es verdad, de lo que hay que hacerse cargo, y que es que Julieta es la chica del momento y cuando ocupa la palestra en el momento la gente opina para bien o para mal”.

Por su parte, Sposato le preguntó a Poggio por la reacción que tuvo su madre, Patricia Destefani, tras los dichos de Cibrián. A través de su cuenta de Instagram, la mujer hizo un fuerte descargo. “Señor Pepe Cibrián, con todo el respeto que me merece, Julieta se subió a un escenario por primera vez a los 8 años y lo hizo hasta entrar al reality”, sostuvo y agregó: “Puede, una vez que la vea actuar, gustarle o no su trabajo, pero está hablando con desconocimiento. Y así como usted dice hablar como padre... yo le contesto como madre”.

La madre de Julieta Poggio defendió a su hija y cuestionó a Cibrián (Foto: Instagram)

“Mi mamá no aguantó; nunca se mete en nada, pero con el trabajo es como que le duele porque ella estuvo siempre desde chiquita llevándome a todos los castings, ayudándome a aprender la letra y entonces no le gustó y me parece perfecto. Me defendió, es mi mamá”, concluyó Poggio.