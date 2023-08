escuchar

Este sábado, el entorno familiar de Jésica Cirio se mostró consternado y atento al proceso de mejoría por parte de Horacio, el padre de la modelo, quien ingresó de urgencia al Sanatorio Bernal y de momento permanece internado allí a causa de un infarto. El vínculo de la conductora de La Peña de Morfi (Telefe) con su padre es escaso, y aún ella no se manifestó al respecto sobre lo ocurrido.

El periodista Juan Etchegoyen comentó a través de sus redes sociales la noticia sobre la compleja situación de Horacio. En diálogo con los parientes cercanos al progenitor de la expareja de Martín Insaurralde, el comunicador reveló detalles íntimos sobre su estado de salud y cómo evolucionó desde el día de su ingreso hasta la actualidad.

En su cuenta de Twitter escribió: “Urgente. Internaron de urgencia a Horacio, el padre de Jésica Cirio. Sufrió un infarto en su casa y debieron trasladarlo de inmediato al Sanatorio Bernal. Tienen que colocarle dos stent y ya le pusieron uno. Se encuentra en terapia intensiva”.

El comunicado de Juan Etchegoyen tras la internación de Horacio Cirio (Fuente: Twitter)

Aquella publicación data del sábado. Al día siguiente, el periodista de Radio Mitre adelantó: “Horacio continúa en terapia intensiva y están esperando a ver cómo reacciona ante el stent que le colocaron ayer. Me dicen que Jésica pidió estar al tanto de todo, pero que no se acercó a la clínica hasta ahora”.

De esta manera, se esperaría que la modelo se haga presente en el centro médico, ya que desde hace casi 10 años que ninguno se dirige la palabra. En especial, Jésica, quien en reiteradas oportunidades padeció las apariciones mediáticas de Horacio, en donde, según ella contó en una entrevista a Nosotros a la Mañana (El Trece) en 2016, “hacía el ridículo” y solo buscaba “dinero”.

Jésica Cirio pidió estar al tanto de la evolución de su padre en el Sanatorio Bernal (Fuente: Instagram/@jesicacirio)

Los deseos de Horacio Cirio de recomponer su vínculo con Jésica

En una entrevista a Etchegoyen durante 2021 en Mitre Live, Horacio brindó los detalles sobre su relación con Jésica y cómo, hasta ese entonces, tenía el impedimento de ver a su nieta. Algo que, según manifestó, le generaba angustia, al igual que su preocupación por el menor de sus hijos.

“Yo tengo un nene que cumplió 10 años y todo es por él. A veces como que me pincho un poquitito, pero él me da la fuerza que necesito para abrir los ojos a la mañana y salir con mi mejor humor y mi mejor sonrisa”, comentó en aquella instancia Horacio, a la vez que referenció su trato con Jésica: “No le encuentro explicación a la enemistad tan prolongada con mi hija. Yo estoy seguro de que no le hice nada tan grave más que salir en los medios. No sé si para ella fue un bochorno o no, pero tan grave no fue. Ya van casi diez años que dejó de hablarme y no es fácil”.

El drama económico y emocional del padre de Jésica Cirio - Fuente: Radio Mitre

A su vez, contó sobre cómo atraviesa el hecho de que su hija sea un personaje público: “No es una hija a la que la dejás de ver y no la ves más. Yo la veo en todos lados, en una foto en una vidriera, en una revista, en Internet, en la televisión”. Además, se mostró compungido por no haber podido recomponer el vínculo con su hija: “No me explico cómo puede ser que [Jésica] se haya puesto tan dura conmigo. Me angustia”.

En esa oportunidad, Horacio manifestó sus ansias de retomar su vínculo con su hija, además confirmó su intención de conocer a Chloé, su nieta, pero eso tampoco sucedió. De momento, solo queda aguardar a la evolución favorable del padre de Jésica y sí es que este hecho servirá para acercar a ambos luego de tantos años distanciados.