Pablo Alarcón habló del duro momento personal que le tocó vivir: “Salí gracias a mis hijas”

Pablo Alarcón fue uno de los últimos famosos invitados a PH Podemos hablar (Telefe). En su vuelta a la pantalla chica, el actor abrió su corazón y contó públicamente algunos de los momentos bisagra tanto de su vida personal como profesional. Entre eso, habló de la dura situación económica que atraviesa y de cómo sus hijas le dieron una bocanada de aire para levantarse y reinventarse.

Alarcón es uno de los actores de cine, televisión y teatro más reconocidos de la Argentina. Sin embargo, y a pesar de su extensa trayectoria, en la actualidad sufre la crisis económica que afecta al país. Como le ocurrió a tantos otros artistas, la pandemia hizo estragos en su vida y lo que lo dejó en una encrucijada sobre cómo seguir adelante. En el programa que conduce Andy Kusnetzoff, Rodolfo Francisco Marabotto, como es su verdadero nombre, hizo un análisis personal y reflexionó sobre su vida a corazón abierto.

En la emisión del sábado 20 de agosto, el ciclo tuvo como invitados a Luciano Pereyra, Mica Vázquez, Markito Navaja, Victoria Onetto y Pablo Alarcón. En la primera sección, cada uno hizo algunas revelaciones personales donde repasaron distintas situaciones personales. Luego, pasaron a una de las partes más emotivas e íntimas del programa: el árbol, donde cada uno tuvo que elegir un momento de su vida que quisiera recordar para siempre. El actor tomó la palabra y protagonizó uno de los monólogos más emotivos de la noche.

El duro momento de Pablo Alarcón

“Yo, a mi edad, debo confesar que no necesito trabajar más. Necesito ganar plata para vivir. Durante la pandemia pasé un momento crítico de dinero y entré, no te digo en una depresión, porque no conozco esa emoción, pero sí me puso triste el no saber qué hacer”, fueron las primeras palabras del artista.

Ubicado en el centro del banquito de madera, entre Onetto y Vázquez, continuó su relato y contó cómo logró salir adelante. “Mis dos adorables hijas me ayudaron. Llegué a casa, me encontré con una cena, era todo muy normal. De pronto, se miraron las dos y me abrazaron”, dijo repleto de emoción, mientras en su mirada comenzaban a brotar unas pequeñas lágrimas, que reflejaban una mezcla de orgullo, tristeza y melancolía, pero sobre todo que estaba haciendo un balance personal de lo que le ocurrió en el último tiempo.

Pablo Alarcón reveló cómo logró salir de la crisis económica que lo afectó

Asimismo, Pablo habló del proyecto que le permitió ponerse de pie y reinventarse. Y admitió que este no surgió solo de él, sino también de sus dos hijas, Antonella y Agostina, fruto de su relación con Claribel Medina. “Juntos armamos lo que me mantuvo en pie durante toda la cuarentena. Un espectáculo que lo sigo haciendo todavía, que se llama El cocinero está frito. Estaba frito yo en ese momento, y salí gracias a mis hijas de eso”, reconoció el artista mirando al conductor y a los otros invitados.

Acto seguido, a pedido de Andy Kusnetzoff, contó de que se trata la obra que realiza bajo la modalidad de delivery. “Voy a tu casa, cocino, sirvo la comida, hago un espectáculo, toco la armónica con Corcho y Diego en piano y guitarra...”, contó Alarcón. Asimismo, le dijo a los interesados que pueden comunicarse con él a través de su cuenta de Instagram