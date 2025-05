El mal momento del actor que interpretó a Viktor Krum en Harry Potter: tuvo que ser operado de urgencia

Stanislav Yanevski, quien interpretó a Viktor Krum, bailó con Hermione (Emma Watson) y puso celoso a Ron Weasley en la película Harry Potter y el cáliz de fuego, tuvo que ser internado de urgencia al cumplir 40 años. El actor tenía dificultades para respirar, por lo que fue hospitalizado y operado de urgencia de su nariz.

Tras darse a conocer lo sucedido, y desde su cama de hospital, Yanevski envió un mensaje de agradecimiento y transmitió tranquilidad a sus fanáticos a través de su cuenta de Instagram: “Todavía me estoy recuperando y las cosas se ven muy bien. Podré respirar libremente, sentir todos los aromas de la vida, algo que había perdido en los últimos meses”.

La publicación del actor comenzó con un gracias por los saludos de cumpleaños: “Aprecio cada publicación, cada mensaje y les prometo que me sentí muy especial y apoyado en este día tan importante en mi vida. Es un nuevo capítulo, un gran hito y me siento muy bendecida por ser apoyada y querida por tantas personas de todo el mundo”. Es que Stanislav cumplió cuatro décadas el 16 de mayo, pero no pudo tener una celebración común y corriente, ya que tuvo que ser internado porque no podía respirar.

“Me llevaron a cirugía y la foto fue tomada justo después de que salí de la sala de operaciones. Como siempre y para aquellos que me conocen mejor, pasé por esto en silencio, ya que no quería asustar ni preocupar a nadie. Siempre fui así. Lucho contra las dificultades en silencio“, expresó.

Stan Yanevski y Emma Watson en Harry Potter

La figura de Harry Potter tuvo el apoyo de los pocos amigos a los que le contó lo que pasaba y de su familia. Sobre su recuperación, reveló que va a poder dormir sin problemas, recuperarse bien y estar en plena forma muy pronto. Sin embargo, advirtió que, como lo operaron de la nariz, no puede hablar con fluidez. “Tengan paciencia con Cameo; lo dejé, así que no puedo reservar hasta que pueda hablar bien de nuevo”, explicó en referencia a su trabajo en la plataforma en la que se puede pagar para recibir mensajes en video personalizados de celebridades.

A su vez, contó que tuvo una revisión con el médico, quien le dijo que se está recuperando muy bien y que, de hecho, se encuentra sorprendido con su gran progreso. ”Supongo que todas las dietas saludables, el entrenamiento, el autocontrol y la fe ayudan en estos casos", analizó. Es que además de dedicarse a la actuación, Stanislav Yanevski lleva una vida fitness.

El actor se mostró desde la clínica en la que se encuentra internado (Foto: Instagram @stan_yanevski)

En las últimas horas, desde la institución donde está internado, decidió publicar una reflexión sobre lo que vivió. “Nunca temas a la vida. No siempre será sol y arcoíris. A veces golpeará duro y es en estos momentos que descubrimos nuestras verdaderas fortalezas que llevamos dentro de nuestras almas", escribió en su perfil, en el que tiene más de 278 mil seguidores.

Y continuó: “Mantener una mentalidad positiva, creyendo que podemos y superaremos el desafío que enfrentamos, significa que ya estamos a medio camino”. Es que el también influencer reconoció que sintió miedo cuando estaba por entrar al quirófano: “El momento más difícil de este viaje ha sido la espera justo antes de que me llevaran a cirugía”.

"Está bien darse el gusto de vivir la vida de vez en cuando", publicó en sus redes el actor

Según relató, lo llevaron al área de quirófano un poco temprano y, como la enfermera era “supersticiosa”, le dijo que no lo iba a llevar nuevamente a la habitación porque era de “mala suerte”, por lo que tuvo que esperar ahí. En ese momento, el temor lo invadió, pero pensó: “Ya está, llegué hasta acá y acepté todos mis miedos, me llena de orgullo”.

Por último, contó que antes de que lo operen la anestesióloga le preguntó si lo conocía y él le respondió que seguramente lo había visto en la película de Harry Potter. “¡Volveré pronto, más fuerte que nunca!“, finalizó.