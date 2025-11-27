El malestar de los fanáticos de Stranger Things tras el estreno de la quinta temporada

Después de más de tres años de espera, el miércoles 26 de noviembre, cuando el reloj marcó en la Argentina las 22, la cuenta regresiva llegó a su fin. Netflix estrenó los primeros cuatro capítulos del “Volumen 1″ de la quinta temporada de Stranger Things. Todo era emoción, ansiedad y entusiasmo, pero toda la euforia se vio empañada por un pequeño, gran, inconveniente. Cuando varios suscriptores se dispusieron a darle play al primer episodio, se encontraron con un problema: la plataforma no funcionaba. La desesperación y el desconcierto los invadió y no tardaron en expresar su malestar. Si bien toda la situación ocurrió en una mera cuestión de minutos, luego se supo que hubo tanta gente que quiso ver la serie, que la gigante del streaming colapsó y sufrió una importante caída.

“No funciona Netflix. ¡Déjenme ver Stranger Things!“; ”Se me trabó Netflix cuando quise poner Stranger Things, elijo creer que es porque estamos todos actualizando"; “Ya es hora y Stranger Things 5 no aparece. Yo hasta reinicié el módem, apagué y encendí el televisor y resulta que se cayó Netflix” y “Netflix está fallando, está colapsado el primer episodio de Stranger Things 5. Me salí y no puedo volver a entrar. Que me lleve Vecna, me quiero morir”, fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer en X minutos después de las 22. Y es que si bien los nuevos capítulos de la serie ya estaban disponibles, muchos usuarios de diversos países, incluida la Argentina, experimentaron problemas para reproducirlos.

Los usuarios de X reaccionaron a la caída de Netflix tras el estreno de la quinta temporada de Stranger Things (Foto: Captura de X)

Aunque en un primer momento más de uno pensó que el problema era particular, luego se evidenció que era general. Lo curioso fue que en la previa del estreno, Ross Duffer, co-creador de la serie, confirmó que la plataforma de streaming aumentó el ancho de banda en un 30 por ciento para evitar caídas. Pero, a pesar de la inversión, el sistema colapsó por la alta demanda. “Algunos miembros experimentaron brevemente un problema con la transmisión en dispositivos de televisión, pero el servicio se recuperó para todas las cuentas en cinco minutos”, informó Netflix, según consignó The Hollywood Reporter.

Stranger Things 5, tráiler oficial