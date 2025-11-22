Stranger Things: todo lo que tenés que saber antes de ver la quinta y última temporada

Oficialmente, comenzó la antepenúltima cuenta regresiva para el final de una de las series más aclamadas de la última década. A nueve años de su estreno, Stranger Things se prepara para su quinta y última temporada. Si bien está claro que nada es eterno y tarde o temprano todo termina, en este caso decidieron alargar la despedida todo lo posible. Netflix adoptó una dinámica ya conocida para esta entrega final y, en lugar de estrenar todos los episodios en un día, lo hará en tres partes. Porque, si los fanáticos esperaron tres años y medio para volver a Hawkins, un mes más no hace la diferencia, ¿cierto? Incluso, como se pudo advertir en los tráileres, se espera que pasen muchas cosas, puesto que los ocho capítulos tendrán duraciones de entre una y tres horas. Los primeros cuatro, correspondientes al “Volumen 1″, llegan a la plataforma el miércoles 26 de noviembre. A continuación te contamos todo lo que tenés que saber antes de comenzar a decirle adiós al Upside Down.

De qué se trata la quinta temporada de Stranger Things

“El pueblo de Hawkins sigue conmocionado por la apertura de múltiples portales, y nuestros héroes se unen para lograr un solo objetivo: encontrar y matar a Vecna. Pero él desapareció sin dejar ningún rastro. Para complicar más las cosas, el Gobierno declaró al pueblo en cuarentena e intensificó la búsqueda de Once, obligándola a ocultarse una vez más. A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, también se avecina una amenaza conocida y horrorosa. La batalla final parece inminente, y el grupo deberá enfrentarse a una oscuridad más poderosa y mortal que nunca. Para acabar con la pesadilla, tendrán que luchar todos juntos una última vez”, reza la sinopsis oficial de la quinta temporada de la serie creada por los hermanos Matt y Ross Duffer.

Stranger Things 5, tráiler oficial

El productor ejecutivo de la serie y director de dos capítulos de esta nueva entrega, Shawn Levy, anticipó que en la quinta temporada la acción y los efectos visuales “son de otro nivel” pero que “el enfoque emocional” es el mismo. “Parte de la magia de esta serie reside en que, a medida que evolucionamos, a medida que la narrativa se vuelve más épica, siempre se centra en estos personajes que amamos”, sostuvo. Los millones de reproducciones que tuvieron los videos de adelantos dieron cuenta de la emoción que tienen los fans por el final de la historia que, según se espera, sería épico.

Cuándo se estrena cada capítulo de la última temporada de Stranger Things

Desde hace un par de años, las plataformas de streaming comenzaron a dividir las temporadas de las series en partes. Algunas estrenan todos los capítulos en un día, otras uno por semana y algunas en meses diferentes. El final de Stranger Things se divide en tres partes con episodios que durarán entre una y tres horas. Los primeros del “Volumen 1″ llegan a Netflix el miércoles 26 de noviembre. Los siguientes tres del “Volumen 2″ se estrenan el jueves 25 de diciembre durante Navidad y el “Final” el miércoles 31 de diciembre, en vísperas de Año Nuevo. En la Argentina se podrán ver los días mencionados a partir de las 22.

La quinta y última temporada de Stranger Things se estrenará en tres partes: los primeros cuatro episodios llegan el 26 de noviembre, los siguientes tres el 25 de diciembre y el último el 31 de diciembre NETFLIX

“Volumen 1″: 26 de noviembre

Episodio 1: The Crawl (El Rastreo) | Duración: 68 minutos

| Duración: 68 minutos Episodio 2: The Vanishing Of (La desaparición de...) | Duración: 54 minutos

| Duración: 54 minutos Episodio 3: The Turnbow Trap (La Trampa de Turnbow) | Duración: 66 minutos

| Duración: 66 minutos Episodio 4: Sorcerer (Hechicero) | Duración: 83 minutos

“Volumen 2″: 25 de diciembre

Episodio 5: Shock Jock (Choque de Jock) | Duración: 135 minutos

| Duración: 135 minutos Episodio 6: Escape from Camazotz (Fuga de Camazotz) | Duración: 150 minutos

| Duración: 150 minutos Episodio 7: The Bridge (El Puente) | Duración: 160 minutos

“El capítulo final”: 31 de diciembre

Episodio 8: The Rightside Up (El lado correcto hacia arriba) | Duración: Alrededor de 180 minutos

Quiénes son los actores que se suman a la quinta temporada de Stranger Things

Además de la historia, lo que cautivó al público fue el elenco. Los protagonistas juveniles eran apenas unos niños cuando se dieron a conocer ante el mundo y hoy, nueve años después, ya son jóvenes adultos. Pero, como suele ocurrir en todas las series, esta nueva parte contará con algunas incorporaciones. La actriz Nell Fisher (Evil Dead: El despertar) se pondrá en la piel de la versión adolescente de Holly Wheeler, la hermana menor de Mike (Finn Wolfhard). Si bien en las temporadas anteriores fue interpretada por una niña pequeña, ahora el personaje tendrá un rol más protagónico.

Nell Fisher se suma a la serie como Holly Wheeler, la hermana menor de Mike NETFLIX

Al elenco también se suman el joven Jake Connelly (Between The Silence), quien interpretará a Derek Turnbow, Alex Breaux (American Primeval), quien será el teniente Akers y la reconocida Linda Hamilton (Terminator) quien le dará vida a la Doctora Kay, una agente del gobierno que persigue a Once.

La actriz Linda Hamilton se suma a la serie como la Doctora Kay NETFLIX

Asimismo, los actores originales retomarán a sus ya conocidos personajes. Netflix confirmó que estarán presentes, Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Once), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley), Priah Ferguson (Erica Sinclair), Brett Gelman (Murray), Jamie Campbell Bower (Vecna), Cara Buono (Karen Wheeler) y Amybeth McNulty (Vickie).

El querido personaje que no volverá para la quinta temporada

Si bien esta última parte contará con caras ya conocidas y algunas nuevas incorporaciones, para tristeza de los fans hay un personaje que, oficialmente, no regresará. Durante la cuarta temporada se presentó a Eddie Munson, líder del Hellfire Club, al que pertenecen los jóvenes protagonistas, interpretado por el actor Joseph Quinn.

A pesar de que su personaje murió en la cuarta entrega, en más de una oportunidad el actor especuló con la posibilidad de continuar en la historia. Sin embargo, Matt Duffer lo desmintió.

El actor Joseph Quienn, quien interpretó a Eddie Munson no aparecerá en la quinta temporada

“¡Me encanta que Joe Quinn esté jugando con la gente! Pero no, está muerto”, manifestó el cocreador de la serie durante una entrevista con Empire publicada en octubre. “Joe está tan ocupado que todos deberían saber que no va a regresar. ¡Rodó como cinco películas desde entonces! ¿Cuándo demonios va a tener tiempo para rodar Stranger Things? No, lamentablemente, que en paz descanse. Está completamente bajo tierra”, aseguró. Y es que además de la muerte del personaje, la carrera de Quinn tuvo un ascenso meteórico tras su paso por la serie con participaciones en películas como Un Lugar En Silencio: Día Uno (A Quiet Place: Day One), Gladiador II y Los Cuatro Fantásticos: primeros pasos (The Fantastic Four: First Steps).

El escándalo entre Millie Bobby Brown y David Harbour

Para sorpresa de todos, en la previa del estreno del final de la serie de los hermanos Duffer estalló el escándalo entre dos de sus protagonistas que, justamente en la ficción, tienen una relación de padre e hija. Todo comenzó cuando el diario británico Daily Mail aseguró que Millie Bobby Brown habría acusado a David Harbour de acoso e intimidación. Según la publicación, habría presentado una extensa denuncia a Netflix sobre el comportamiento del actor antes de comenzar el rodaje de la quinta temporada. Esto, según trascendió, habría desencadenado en una investigación interna.

En medio de la controversial situación, Ross Duffer le dijo a The Hollywood Reporter: “Obviamente, comprenderán que no puedo hablar de asuntos personales del rodaje, pero sí diré que llevamos diez años trabajando con este reparto, y a estas alturas son como de la familia y nos importan muchísimo. Ya saben, nada importa más que tener un set donde todos se sientan seguros y felices”.

El encuentro entre David Harbour y Millie Bobby Brown tras el escándalo

Sin embargo, entre especulaciones y la amenaza de que el final de la serie pueda ser teñido por un fuerte escándalo entre dos de sus principales figuras, hubo una situación que no pasó inadvertida. El 6 de noviembre, durante la avant premiere en Los Ángeles, Brown y Harbor se mostraron juntos, cómplices, divertidos y a los besos y abrazos. “David y Millie llegaron juntos para el último estreno de Stranger Things”, comentó la cuenta oficial de Instagram de Netflix en un video con el que buscaron desestimar los rumores y reafirmar la buena onda entre sus protagonistas.