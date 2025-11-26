El impresionante récord que batió Stranger Things en la previa del estreno de su quinta temporada

Una última aventura en el Upside Down, ese mundo lleno de misterios, monstruos y amigos que no mienten que Netflix presentó hace nueve años, está a punto de comenzar. Este miércoles 26 de noviembre, a las 22 (hora argentina), los fanáticos de Stranger Things comenzarán a decirle adiós a la entrañable historia con el estreno de los primeros cuatro episodios de la quinta temporada. Si bien se espera que sea un final épico y a lo grande, ya corren con una ventaja invaluable: el apoyo del público. Horas antes del tan anhelado lanzamiento, la serie creada por los hermanos Matt y Ross Duffer batió un impresionante récord que la respalda, de la mejor manera, para empezar con la despedida.

Stranger Things llegó a Netflix el 15 de julio de 2016 como una historia ambientada en Hawkins, un pueblo ficticio del estado norteamericano de Indiana, durante la década del 80, cargada de suspenso, misteriosas desapariciones, muertes, poderes, monstruos e incondicionales amistades. Si bien fue un éxito, probablemente no todos esperaban que se convirtiera en un fenómeno global. La segunda temporada se estrenó en 2017, la tercera en 2019 y la cuarta en 2022.

Los primeros cuatro episodios de la quinta temporada de Stranger Things llegan a Netflix este miércoles 26 de noviembre a las 22 (hora argentina) COURTESY OF NETFLIX

Ahora, tres años y medio después, llega la quinta y última entrega. Una de las cosas que más cuestionaron los fans fue el tiempo que se tomó la producción en llegar a su fin. En el medio hubo series enteras que empezaron y terminaron e, incluso, debido a la gran oferta, a varios se les dificultó retener en la mente todo lo que ocurrió en el último episodio de Stranger Things que se estrenó en 2022. Pero este “final tardío” terminó siendo, en cierta forma, un triunfo para el proyecto. ¿El motivo? Se convirtió en la primera serie de Netflix en tener, de manera simultánea, cuatro temporadas en el Top 10 Global, según advirtió Deadline.

El sitio Tudum compartió la lista de las 10 series en inglés más vistas de la plataforma a nivel global de la semana transcurrida entre el 17 y el 23 de noviembre. Lo que llamó la atención fue que en el tercer puesto se ubicó la primera temporada de Stranger Things con 4.1 millones de vistas y en el quinto la cuarta temporada con 3.3 millones de vistas. El séptimo lugar del ranking quedó ocupado por la segunda temporada, con 3.1 millones de vistas, y el noveno por la tercera temporada, con la misma cantidad de visualizaciones pero con menos horas de reproducción.

Stranger Things batió un nuevo récord al tener cuatro temporadas en el Top 10 de Netflix al mismo tiempo (Foto: Tudum)

Estos números podrían deberse a distintos factores. Por un lado, el grupo de suscriptores que decidió volver a ver la serie para refrescar los acontecimientos de cara a la última temporada y por el otro los nuevos fanáticos que conocieron la historia durante los últimos tres años y medio y decidieron introducirse en ella para formar parte del épico final.

Justamente, en la previa del estreno de la quinta temporada de Stranger Things, en una entrevista con The Hollywood Reporter, los hermanos Duffer revelaron cuáles son los cuatro episodios que los fanáticos deberían volver a ver antes de la última parte. De la segunda temporada sugirieron ver los episodios cuatro y seis titulados Will, el sabio (Will the Wise) y El espía (The spy) y de la cuarta temporada, los episodios siete y nueve titulados Masacre en el laboratorio Hawakins (The Massacre at Hawkins Lab) - un momento clave de la serie - y El huésped (The Piggyback), a veces traducido como El Plan.

Stranger Things 5, tráiler oficial

Esta quinta temporada de la producción contará con ocho episodios que tendrán una duración de entre una y tres horas y se estrenarán en tres partes. Los primeros cuatro capítulos correspondientes al “Volumen 1″ llegan a Netflix este miércoles 26 de noviembre. Los siguientes tres del “Volumen 2″ se estrenan el jueves 25 de diciembre y el gran “Final” será el miércoles 31 de diciembre. En la Argentina se podrán ver los días mencionados a partir de las 22.