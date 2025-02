Fabián Cubero habló sobre la supuesta participación de Mica Viciconte en la causa contra Nicole Neumann

Después de que atravesaran años difíciles y con la justicia de por medio, en 2024 Fabián Cubero y Nicole Neumann lograron ponerse de acuerdo en lo que a sus tres hijas, Allegra, Indiana y Sienna, refiere. Sin embargo, en las últimas horas, trascendió que la modelo habría pedido que Micaela Viciconte, la actual pareja de su ex, se presentara a declarar por supuestos problemas de comunicación con las adolescentes.

Fabián Cubero se presentó el viernes ante el Juzgado (Foto: Captura TV)

El exfutbolista fue consultado al respecto este viernes 14 de febrero, cuando se dirigía hacia el Juzgado de Familia N.º 2 de San Isidro. “¿Sabés a qué se te citó?“, le preguntó la cronista de Intrusos (América TV) al abordarlo. “Es una audiencia que tengo programada hace tiempo. No espero nada, no hay que darle mayor importancia porque simplemente es un tema que ya estaba previsto desde antes. No hay nada importante que agregar”, explicó.

Fabián Cubero aseguró que Mica Viciconte no está citada ante la Justicia (Foto: Captura TV)

Al escucharlo, la movilera quiso saber si Viciconte iba a asistir. “No, no está citada. Fue simplemente un comentario que hizo la psicóloga parental, pero no está citada ni mucho menos, no hay ningún problema”, respondió.

Por último, se le preguntó obre la posibilidad de que vuelva a dialogar con Neumann por el bien de las hijas que tienen en común. “No hay nada que solucionar, es una audiencia prevista hace tiempo y, la verdad, ahora las cosas están tranquilas. Está todo resuelto, no sé qué sorprendió porque no hay nada de que sorprenderse”, concluyó.

Nicole Neumann junto a sus tres hijas (Foto: Instagram @nikitaneumannoficial)

Cabe recordar que en Intrusos (América) Marcela Tauro contó que Nicole habría pedido que "Micaela Viciconte se someta a una entrevista con el juzgado por importantes manifestaciones de una de las hijas“.

El escrito judicial al que accedió la periodista detallaba que una de las adolescentes “planteó situaciones que involucran la convivencia en la casa de su padre y la relación con la pareja del mismo” y que por esta razón le parecía importante que “el equipo técnico” del juzgado “entreviste a la señora Micaela Viciconte para poder tener un panorama completo de la vida de las menores”.

Mica Viciconte y Fabián Cubero con Luca y Sienna, Allegra e Indiana, las hijas del exbutbolista con Nicole Neumann Instagram @micaviciconte

En julio de 2024 la expareja puso fin a su eterno conflicto y Ángel de Brito fue el encargado de dar a conocer la noticia. “Fabián Cubero cancela la deuda de alimentos”, expresó el conductor en aquel entonces y también reveló que habían pautado levantar las medidas cautelares.

Los detalles de la reconciliacion legal de Nicole Neumann y Fabian Cubero

Además, informó que “se prohibían manifestaciones agravantes”, por lo cual Nicole no podía hablar de Fabián y viceversa. Asimismo, flexibilizaron las autorizaciones para que las niñas puedan viajar con ellos. “¿Cómo se llegó a este acuerdo? Es un misterio que nunca vamos a conocer, pero hubo algo en el medio”, aseveró el periodista.