El mejor amigo de Bruce Willis reveló cómo se encuentra el actor: “Le mando todo mi amor”

El actor Don Johnson habló con el programa estadounidense Good Morning America en el contexto de la presentación de su nuevo proyecto televisivo y se refirió a la salud de su amigo, Bruce Willis. En ese espacio, además, recordó cuándo se conocieron y cómo empezó la carrera de su colega en el mundo del entretenimiento.

Debido a la visita al estudio de Johnson, la producción invitó también a Rumer Willis, la mayor de las cinco hijas que tiene el intérprete, producto de su relación con Demi Moore. Por tal motivo, todo se tornó melancólico entre los presentes.

Don Johnson habló sobre la salud de Bruce Willis y recordó cómo empezó su amistad

La relación entre Willis y Johnson se remonta a la década de los 80 y aún se mantiene firme. En ese contexto, la estrella de cine y televisión habló sobre su presente y destacó: “Somos los mejores amigos, y está atravesando una etapa complicada. Le mando todo mi amor”.

Cabe recordar que Bruce Willis, de 69 años, fue diagnosticado con afasia en 2022 y con demencia frontotemporal en el 2023. A causa de eso, dejó su trabajo como actor y se desvinculó de la vida pública. Este conjunto de afecciones a su salud tiene diferentes efectos en sus cambios de personalidad, comportamiento y dificultad para comprender palabras o hablar.

En medio de la charla que mantuvo Johnson para la televisión estadounidense, se refirió del sitio particular en el que conoció a Willis y en el cual entablaron un vínculo formidable que más tarde serviría para que se inicie en la actuación.

Don Johnson reveló cómo se encuentra Bruce Willis (Fuente: Good Morning America)

“Bruce y yo éramos amigos cuando él era camarero en el Café Central y yo entraba y me sentaba con él. No bebía en esa época, pero Bruce era un narrador excelente y me contaba todas las dificultades de lidiar con los borrachos y los actores. Y me hice amigo suyo. Le dije: ‘Serías genial como actor’”, contó la estrella invitada a Good Morning America.

Bruce y Don tienen una amistad que nació en la década de los 80 (Fuente: Chris Weeks/WireImage)

Antes de comenzar a grabar la serie Miami Vice, Johnson levantó el teléfono del bar donde trabajaba Willis y le recomendó a su directora de casting que le prestara atención, ya que tenía un talento innato.

“Le dije: ‘Bonnie, hay un tipo que trabaja de camarero en el Café Central’. Ella respondió: ‘Lo sé, hay 5.000’. Le dije: ‘No, este tipo es interesante y especial. Tráelo y léelo’. Y lo hizo. Y lo elegimos para la serie antes de que apareciera en ningún otro papel”, describió.

Para el actor, el protagonista de Armagedón tenía “algo especial”. “Si me siento con un director en 15 segundos, podría decir si tiene olfato cinematográfico o no”, explicó Johnson y agregó: “Simplemente captás esas cosas”.

Bruce Willis y Don Johnson en Miami Vice (Fuente: Captura de pantalla)

En febrero del 2025, Demi Moore, su antigua pareja y madre de Tallulah, Rumer Glenn y Scout Willis, reveló cómo era el presente de su ex. En diálogo con la CNN dijo: “Dadas las circunstancias, él está en una situación muy estable en este momento”. Además, agregó: “Ya lo dije antes, pero lo digo con toda sinceridad: es fundamental que quienes estén pasando por esto se acerquen a la situación en la que se encuentran. Y desde ahí, surge tanto amor y alegría”.

Aquellas palabras de la actriz coincidieron con las imágenes de Willis en enero de este año, cuando se acercó a los bomberos y socorristas de Los Ángeles que trabajaron para exterminar los incendios en California.