Antonela Roccuzzo protagonizó un mega evento deportivo que contó con la presencia de Sofi Martínez y Gime Accardi

Es preciso decir que la vida laboral de Antonela Roccuzzo tuvo un cambio rotundo a partir de julio de 2023, cuando se mudó a Miami con Lionel Messi y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro. Comenzó a trabajar activamente con diversas marcas de cosméticos y perfumes, a oficiar de anfitriona en eventos de moda e incluso hasta viajó a Nueva York para convertirse en Audrey Hepburn de la mano de una lujosa casa de joyas. Asimismo, se animó a convertirse en modelo, posó para las portadas de varias revistas y hasta protagonizó la nueva campaña de una reconocida firma de ropa deportiva junto a su marido.

Esta semana, en tanto, la rosarina de 37 años, coronó su gran año laboral con un mega evento que tuvo lugar en Miami, pero que llegó a Buenos Aires. El miércoles se realizó una clase especial de gimnasia con mini trampolines para promocionar su línea de ropa con la marca deportiva. Antonela Roccuzzo fue la gran protagonista de la clase especial para mujeres, el cual estuvo conducido en los Estados Unidos por la actriz Gimena Accardi y en la Argentina por la periodista Sofía Martínez.

Gime Accardi condujo el evento en Miami y posó con Anto Roccuzzo y Sofía Balbi (Foto: Instagram @gimeaccardi)

Vestida con un conjunto deportivo total black de top, calzas largas y zapatillas, Anto Roccuzzo encabezó la presentación de su colaboración con Adidas. El lugar estuvo ambientado en negro, rojo y blanco, con un escenario, pantallas y luces. Las invitadas realizaron una clase de power jump con mini trampolines, un elemento que trabaja a partir de saltos, los brazos, piernas, glúteos y abdomen. Se trata de una actividad cardiovascular ideal para tonificar y fortalecer el cuerpo, como así también la capacidad respiratoria y la resistencia. El año pasado, la rosarina comenzó a practicar este tipo de entrenamiento en un gimnasio del estado de Florida y se volvió fanática.

Antonela fue la encargada de organizar el evento. No solo eligió la actividad, sino también el setlist. Cabe remarcar que hace unos meses lanzó tres playlists con Spotify, incluida una de entrenamiento. Como protagonista del evento, la rosarina se ubicó en la primera fila y realizó toda la sesión como una profesional.

El evento contó con la presencia de varias mujeres, quienes se sumaron a la clase de power jump (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

La conductora del evento, Gimena Accardi, compartió en Instagram algunos videos de la jornada en los que se pudo ver a Roccuzzo en acción. “Acá Antonela Roccuzzo descubre que no estoy subida al mini tramp y me llama para que sufra con ellas”, comentó la actriz. “Después de esta historia, me subí y lo intenté. Debo decir que es muy divertido y agotador”, advirtió. Incluso su marido, Nicolás Vázquez, la acompañó a Miami y se acercó a presenciar la actividad. Cabe mencionar además que Vázquez y Accardi son muy cercanos a Roccuzzo y Messi.

La clase especial de Anto Roccuzzo

La clase de power jump tuvo una importante convocatoria. Entre la lista de asistentes estuvieron las íntimas amigas de la anfitriona, Sofía Balbi (esposa de Luis Suárez), Elena Galera (pareja de Sergio Busquets) y Romarey Ventura (pareja de Jordi Alba). Roccuzzo se sacó varias fotos durante el evento y no dudó en replicarlas en su Instagram.

Anto Roccuzzo fue la protagonista de la clase especial en el que se presentó su colaboración con una marca deportiva (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Anto Roccuzzo se fotografió con las asistentes al evento (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

El evento deportivo se realizó en simultáneo en los Estados Unidos y la Argentina. Mientras el primero estuvo conducido por Gimena Accardi, el segundo tuvo al frente a Sofía Martínez. En Buenos Aires también se dispuso un lugar con mini trampolines, pantallas y escenario para realizar la clase especial. Entre las invitadas estuvieron Evelyn Botto y Mery del Cerro. Además de hacer power jump, las asistentes conocieron la nueva línea de ropa deportiva que lanzó Antonela y no faltaron las fotos y los videos para compartir en las redes sociales.