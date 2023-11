escuchar

Si bien se separaron en 2017, Nicole Neumann y Fabián Cubero siguen inmersos en una fuerte batalla legal, y también mediática, que a diario suma nuevos capítulos que involucran, a su vez, a sus tres hijas menores de edad, Indiana, Allegra y Sienna. El lunes en Intrusos (América TV) entrevistaron a Roberto Castillo, el representante legal del exfutbolista, quien detalló en qué consiste su estrategia para este caso y explicó por qué su cliente está en regla. No obstante, esto a la modelo no le gustó nada: salió a desmentir sus dichos y acusó a su ex de adeudar la cuota alimentaria.

Aunque cada uno rehízo su vida, los conflictos entre la expareja no cesan. Mientras ‘Poroto’ Cubero está felizmente en pareja con Micaela Viciconte, madre de su hijo Luca, Neumann está a pocas horas de casarse con Manu Urcera.

Asimismo, la relación con las niñas también estuvo en el ojo público. Este año, se supo que Indiana, la mayor de las tres, decidió irse a vivir con su padre y los rumores de una mala relación con su madre se hicieron eco. No obstante, en octubre, cuando la adolescente cumplió 15 años, la modelo le organizó un festejo íntimo en su casa, dando cuenta de que las cosas entre ellas estarían mejorando.

Pero, si bien esta debería ser una de las semanas más felices de la vida de Nicole, por más de que haya una boda, los conflictos no cesan. El lunes la mediática se molestó con los dichos del abogado de Cubero, quien aseguró que su cliente no es deudor, contrario a lo que se le acusa. Antes de que finalizara el programa, Karina Iavícoli leyó en vivo el mensaje que le envió Neumann, a través del cual dio su versión de los hechos.

“Él sigue adeudando, tiene dos juicios con tres años de deuda de cuota alimentaria; cuotas de colegio y mil cosas más, como cumpleaños, Día del maestro, comuniones, que nunca más pagó”, expuso Nicole Neumann en el mensaje de WhatsApp que le envió a la panelista.

Nicole Neumann y Manu Urcera están próximos a convertirse en marido y mujer Instagram @nikitaneumannoficial

“Aparte de eso, tenemos un departamento en común que él solo cobra el alquiler. Me caso esta semana y me importa poco lo que haga. Se van a ocupar los abogados de todo lo que corresponda”, sentenció la jurada de Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece).

Cómo sigue la pelea entre Fabián Cubero y Nicole Neumann: defensas, acusaciones cruzadas y reclamo de deudas

Antes de que Neumann reiterara que Cubero debía la cuota alimentaria, el abogado del exdeportista, Roberto Castillo, había explicado por qué su cliente estaba libre de culpa y cargo. “Es la tercera causa penal que lo defiendo a Fabián y es importante mencionarlo: lo defendí en la primera ocasión sobre un impedimento de contacto donde fue sobreseído”, enfatizó.

“En estos casos, lo primero que hago es escuchar trascendidos de los periodistas debido a que existe una estigmatización por falta de conocimiento. Es importante saber la proyección pública que hay cuando se entiende que es injusta la acusación. Él es una persona que tiene una posición muy conciliadora”, expresó el letrado a modo de detallar cómo se opera en este tipo de caso.

Asimismo, indicó que cuando finalizó la parte preliminar le preguntó a Cubero si incumplía o no y “su respuesta fue traer una carpeta donde me mostró un recibo de sueldo de su empleo en Vélez y los gastos que realiza en sus hijas, de lo cual destina casi un 65 por ciento de sus haberes”.

“Esto es una guerra mediática donde a él le pusieron el mote de deudor alimentario. Ahora, él se hace cargo de la educación, la salud, ¿qué es lo que debe?”, cuestionó el abogado ante la mirada del panel de Intrusos.