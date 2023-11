escuchar

Nicole Neumann y Fabián ‘Poroto’ Cubero continúan en pie de guerra. Si bien se separaron en 2017 y cada uno rehízo su vida, lo cierto es que las cosas entre ellos nunca mejoraron, más bien todo lo contrario. El 6 de mayo de 2022, el exfutbolista se convirtió en padre por cuarta vez de un varón llamado Luca, fruto de su relación con Micaela Viciconte, lo cual unió a la pareja para siempre. Pero así como sus hijas, Indiana, Sienna y Allegra, tienen adoración por el pequeño, Nicole tomó una postura completamente adversa. Tras el nacimiento del bebé, reveló los motivos por los cuales decidió no involucrarse emocionalmente con él a pesar de que es el hermano de sus hijas.

El vínculo entre Neumann y Cubero, a seis años de la separación, es todo menos amigable. Continúan enfrentados en una batalla legal por la cuota alimentaria de sus hijas y, si bien se supone que ambos deben evitar pronunciarse sobre las cuestiones legales, los comentarios que deslizan en los medios siempre dan que hablar. Al conflicto existente, se le sumó, además, la decisión de Indiana, la mayor de las niñas, de irse a vivir con su padre. La distancia con su madre fue evidente, puesto que no compartían posteos juntas. Incluso la adolescente celebró sus 15 años con su familia paterna. No obstante, días después la modelo le organizó un íntimo festejo, que dio cuenta de un acercamiento entre madre e hija.

Indiana Cubero festejó sus quince años con Fabián Cubero, Mica Viciconte y sus hermanos (Foto: Instagram @sole_cubero)

Sin embargo, en esta batalla llena de idas y vueltas, hay otros participantes. Por el lado de Nicole, está su prometido Manuel Urcera y por parte de Cubero está su pareja Micaela Viciconte y su hijo en común, Luca. Tras la llegada del bebé, el interrogante era si, a pesar de la mala relación con su ex, Neumann se acercaría a conocer al pequeño, puesto que es el hermano de sus hijas. Justamente, en julio de 2022, durante una entrevista con LAM (América TV), ella dejó en claro que no tenía intenciones de hacerlo y explicó los motivos detrás de esta posición.

“Él no tiene nada que ver. Pero cada uno tiene su historia, su familia”, explicó Nicole Neumann en aquel entonces, para dejar en claro que no quería mezclar los vínculos, sobre todo teniendo en cuenta la mala relación que tiene con su ex y su actual pareja, y que los eventos familiares suelen realizarse por separado.

En mayo de 2022, Mica Viciconte y Fabián Cubero se convirtieron en padres de Luca Instagram @micaviciconte

Si bien la jurado de Los 8 escalones de los 3 millones, había vociferado su intención de no conocer al bebé, un acontecimiento terminó por concretar un encuentro no del todo planeado. En febrero, Nicole admitió que conoció a Luca en un evento del colegio de sus hijas. “Estaba solo el papá”, indicó en diálogo con Socios del espectáculo (eltrece). No obstante, no dejó en claro si hubo una presentación formal o simplemente coincidieron en el mismo lugar.

Nicole Neumann volvió a cargar contra Fabián Cubero y fue tajante: “Nunca más pagó”

En las próximas horas, Nicole Neumann se casará con Manuel Urcera y si bien se supone que debería estar pasando por uno de los momentos más felices de su vida, los conflictos con su ex no le dan respiro. El lunes en Intrusos (América TV) entrevistaron a Roberto Castillo, el representante legal del exfutbolista, quien detalló en qué consiste su estrategia para este caso y explicó por qué su cliente está en regla. No obstante, esto a la modelo no le gustó nada, al punto tal que salió a desmentir sus dichos y acusó a su ex de adeudar la cuota alimentaria.

“Él sigue adeudando, tiene dos juicios con tres años de deuda de cuota alimentaria; cuotas de colegio y mil cosas más, como cumpleaños, Día del maestro, comuniones, que nunca más pagó”, expuso Nicole Neumann en el mensaje de WhatsApp que le envió a Karina Iavícoli y que ella leyó en vivo. “Aparte de eso, tenemos un departamento en común que él solo cobra el alquiler. Me caso esta semana y me importa poco lo que haga. Se van a ocupar los abogados de todo lo que corresponda”, concluyó la modelo.