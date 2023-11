escuchar

La modelo Nicole Neumann y el piloto Manu Urcera se convirtieron oficialmente en marido y mujer este miércoles al mediodía en la provincia de Neuquén. La pareja se casó en una ceremonia íntima rodeada de familiares y amigos, y realizó una celebración en un exclusivo viñedo. Horas más tarde, trascendió uno de los acuerdos prenupciales que involucra a una millonaria herencia familiar de él.

Luego de que se conocieran algunas imágenes y detalles del íntimo festejo entre los recién casados, desde Intrusos (América) se refirieron a la renuncia de Manu Urcera a la herencia de los padres en un acuerdo de palabra.

“Pensemos que Urcera se iba a casar con la hija del gobernador. Era la alegría familiar, era el sueño, ya que iba a haber un acuerdo muy interesante, era todo una entente familiar, amistad e intereses, hasta que aparece en el panorama de los Urcera, Nicole”, introdujo Laura Ufbal y luego agregó: “Obviamente, con el tiempo la terminaron aceptando y la aman. Se lleva muy bien con María Cecilia Roza, la mujer de Claudio Urcera, la gran mujer de la familia”.

“Manu tiene 32 y lo que se dice es que a los 40 años él se quedaba como titular de las empresas Urcera que son 10 o 12...”, indicó la panelista y rápidamente Marcela Tauro acotó: “Renunció de palabra. Él tiene una herencia importante personal”.

Nicole Neumann y Manu Urcera son oficialmente marido y mujer.

Luego se explayó: “Él renunció a la herencia de los padres de palabra. Él tiene un patrimonio personal bastante importante. Una herencia que le dejaron los abuelos tanto a él como a la hermana. Él es corredor de autos y tiene dos campos importantes en el sur. Renuncia porque es parte de lo acordado”.

Por último, Ufbal manifestó: “Recién cuando Nicole se casa le empieza a corresponder bienes gananciales, todo lo que es previo es de Manu”.

El lugar elegido por Nicole Neumann y Manuel Urcera fue la bodega Malma, ubicada en San Patricio del Chañar. En el mismo, los 60 invitados se ubicaron varios living sobre el césped del enorme parque, en donde se acomodaron para saborear un exclusivo menú, que ofrecía opciones carnívoras, pero también vegetarianas y veganas. Según trascendió, su hija Indiana Cubero tenía ganas de asistir al festejo civil, pero por una cuestión de faltas en el colegio y viaje en avión, no pudo estar presente en Neuquén.

Cabe destacar que la fiesta oficial será el próximo 8 de diciembre. Allí se espera que haya unos 500 invitados, que celebrarán junto a los novios esta unión. “Va a ir su papá, ella va a entrar con él. Su mamá no va a ir, parece que no tienen buena relación y que no va a ir”, dijo días atrás Fabiana Araujo en Implacables (elnueve).

Por otra parte, la panelista informó que en ese festejo sí estarán presentes las tres hijas de la modelo, Indiana, Allegra y Sienna. “Sí confirmó que va a estar Indiana en la boda”, sentenció sobre la adolescente, con quien su madre habría tenido algunas diferencias en este último tiempo y la motivó a ir a vivir con su padre Fabián Cubero en medio de rumores sobre maltrato.