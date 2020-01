Marina Borensztein recordó a su padre en el aniversario 24 de su muerte

El 11 de enero de 1996, en Buenos Aires, fallecía uno de los personajes más queridos de la farándula argentina: Mauricio Borensztein, más conocido como Tato Bores. Para recordarlo en el 24° aniversario de aquel día, su hija Marina Borensztein le dedicó una emotiva carta en Instagram, la cual acompañó con una foto familiar de su infancia y un retrato del humorista.

"Hoy es 11 de enero. Hoy hace 24 años que mi papá, Mauricio, el gran Tato Bores para ustedes, se fue a otro plano. Ustedes dirán por qué no digo se murió, falleció, nos dejó... porque a lo largo de todos estos años tuve y tengo muchas señales de que sigue estando conmigo en modo invisible. Lo siento, hablo con él, me ayuda en muchos momentos", comienza el relato. "Tal vez ya leíste Enfermé para sanar y conocés el cuento del árbol y mi encuentro mágico con Oscar; o a lo mejor leíste en ese mismo libro el día que lo vi en forma de luz amarilla potente cuando salí de mi segunda cirugía. Me han pasado muchas muchas cosas muy impresionantes para que hoy te diga que papá está en otro plano, en otra dimensión, en otro mundo, pero está".

"No lo puedo abrazar, ni compartir una cena con él, Male y Oscar -cosa que no hemos hecho nunca- pero sigue existiendo en otra forma de manifestación de energía. Al principio lo extrañaba con mucho pesar, me dolía el alma de no tenerlo, pero con los años eso pasó. Hoy los argentinos, que a veces lo siguen escuchando, dicen que papá fue un visionario, que cada vez está más presente, que sigue vigente y se preguntan qué diría si estuviese en la tele".

La escritora relató con emotivas palabras como recuerda ella a su papá. "Hoy te quiero contar lo que me pasa a mí como hija, como madre, como mujer: cada vez lo valoro más por haber sido tan buen padre, responsable, adulto, noble, generoso, inteligente, y acepto que todo aquello que no me gustó fue lo que yo elegí para venir a vivir en esta vida. Acepté que tal vez papá no jugó conmigo, pero me enseñó tanto con su ejemplo. También tuve y tengo que desaprender cosas que como siempre te digo forman parte de mi trabajo personal para evolucionar. Pero no elegiría otro papá por nada del mundo".

"Esto que escribo papá lo sabe, lo siente", aseguró. "Hoy te digo, papá, que tu público te sigue amando y recordando con mucha admiración. Te digo que tu familia te ama y te recuerda todos los días. Que lo hiciste muy bien y que la próxima será mucho mejor. ¡GRACIAS EN NOMBRE DE TODOS!".

El comediante, quien se convirtió en una leyenda de la televisión argentina, falleció tras una larga lucha contra el cáncer. A partir de entonces, el ocurrente y perspicaz actor se convertiría en una leyenda de la televisión argentina.