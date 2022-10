¿Quién es la máscara?: Guillermina Valdés quedó eliminada y reveló la crítica que le hizo uno de sus hijos

escuchar

El pez globo Oli ya no va a ser más uno de los personajes que, con sus bailes y canciones, engalanaban el escenario de ¿Quén es la máscara? (Telefe). Es que en el programa del último domingo quedó al descubierto quién estaba dentro de ese disfraz: Guillermina Valdes . Al despedirse, y mientras agradecía su participación, se quebró por la emoción. “Uno se quiere quedar, pero no para ganar, sino porque esto es maravilloso”, señaló.

El domingo por la noche, el pez que interpretaba Valdés se enfrentó en la final para ver quién continuaba en el programa con el perro Therry. Finalmente, cuando Oli resultó elegida para ser descubierta y Natalia Oreiro, la conductora del programa, le quitó la máscara, la presencia de la modelo le dio un punto a Wanda Nara, que, en su rol como investigadora, había adivinado quién se encontraba dentro del personaje. Otros habían dicho que se trataba de Paula Chaves y hasta de Karina Jelinek.

Guillermina Valdes se quebró cuando descubrieron su personaje en ¿Quién es la máscara?

“Guillermina Valdés”, gritó Oreiro al descubrirla, y la llenó de elogios: “No podés ser más linda, más dulce, más tierna”. Mientras tanto, la actriz observaba todo el estudio sorprendida por lo grande y lindo que era.

“Queríamos que te quedaras hasta el final porque Oli era la favorita del público, o estaba entre las favoritas ,y me parece que hoy votaron justamente para conocerte y confirmar si eras vos”, le dijo la anfitriona a la modelo, que seguía con todo el traje de su personaje, pero ya sin su cabeza.

“Una se quiere quedar en el programa”

“Una se quiere quedar en el programa. No porque quiera ganar o quiera competir, se quiere quedar porque esto es maravilloso, es como el carnaval de Venecia ahí atrás. Son todas máscaras que nos cruzamos y son todos productores divinos, como los coaches”, dijo Valdés tras escuchar las palabras de la conductora.

“No te quedó nada por hacer. Bailaste, te tiraste en el suelo”, le respondió Oreiro a modo de consuelo, mientras todos los investigadores -la Princesita Carina, Wanda Nara, Lizy Tagliani y Roberto Moldavsky- ya estaban subidos al escenario para despedir a la participante.

Guillermina Valdés estaba detrás de Oli, el pez globo, en ¿Quién es la máscara? telefe

“Lo que pasa que la máscara te permite jugar”, respondió Guillermina. “A veces me tocaba un tema para hacer al otro día y no sabía el registro, mi voz, como ponerla, a veces no podía con lo que yo quería como artista y uno se adapta”, detalló al hablar de las complicaciones que enfrentó.

Visiblemente emocionada, expresó: “No quiero llorar”. Luego, agradeció a la gente que participaba del programa, a la producción, dirección y los técnicos.

Guillermina Valdes se emocionó varias veces en su despedida de ¿Quién es la máscara? captura Telefe

“Le pusiste mucho humor, mucha ternura, creo que es el personaje más tierno”, insistió Oreiro. Al verla conmovida, la abrazó y le manifestó: “Fue muy lindo que te sacaran porque darnos cuenta de que estás ahí debajo.

“Debe ser atractivo estar dentro de una máscara y sacar cosas que a veces te cuesta sacar”, reflexionó Moldavsky. En el mismo sentido, la conductora del ciclo añadió: “Es que a las personas públicas nos da pudor hacer ciertas cosas y el hecho de ponerse la máscara te da la libertad de ser una niña de nuevo”.

Wanda Nara y Lizy Tagliani, investigadoras de ¿Quién es la máscara? también se emocionaron con la despedida de Guillermina Valdes del programa Captura Telefe

Al escucharla, la modelo aseguró: “Volví a jugar a mis 45 años y estoy agradecida a la oportunidad”. La cámara enfocó entonces a los investigadores, y pudo verse que también Wanda Nara se encontraba con lágrimas en los ojos.

Luego, la mujer que le dio vida a Oli contó que acudió a su hijo Dante para interpretar las canciones. “Le pedí ayuda porque es músico y yo no canto en inglés. Él me daba con un caño, me decía ‘mamá no sos cantante’”. A modo de despedida, la conductora la saludó, felicitó y resumió: “Cuando alguien le pone el corazón a lo que hace, se nota”.

LA NACION