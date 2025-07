Una experta en lenguaje corporal analizó si hay tensión entre los hermanos Gallagher tras el regreso de Oasis

El 4 de julio, Liam y Noel Gallagher ofrecieron su primer show de 2025 en el tan esperado regreso de Oasis. A un año del anuncio —y pese a que muchos fanáticos dudaban de su reconciliación—, los hermanos lograron sortear sus diferencias y se presentaron en el Principality Stadium de Cardiff. La puesta en escena llamó la atención de la experta en lenguaje corporal Judi James, quien en diálogo con Mirror analizó si aún persiste la tensión entre ellos.

El festival Rock en Seine de París, en 2009, marcó un quiebre definitivo en la historia de la banda. Aquel episodio dramático terminó con su separación: Noel fundó Noel Gallagher’s High Flying Birds, mientras que Liam lideró Beady Eye antes de lanzarse como solista. Con el paso del tiempo y la nostalgia de sus seguidores, la reconciliación se hizo efectiva en 2024. Aunque en público se mostraron amigables, distintas versiones señalaban que, en privado, el vínculo todavía era negativo.

Presentación de Oasis en Gales

Por eso, el diario británico Mirror le consultó a Judi James cómo fue la dinámica entre los hermanos durante el show que ofrecieron ante 70.000 personas. La especialista fue contundente en su análisis y explicó por qué considera que la relación realmente se recompuso.

Según su mirada, los músicos protagonizaron un ritual simbólico que evocó “paz y armonía fraternal”. En particular, destacó la salida conjunta de ambos al escenario, tomados de la mano y con los brazos en alto: un gesto claro de reconocimiento mutuo y camaradería.

Según la experta en comunicación no verbal, los hermanos alzaron sus brazos y se tomaron las manos en señal de afirmativa de reconciliación Scott A Garfitt - Invision

Durante su análisis, James señaló que para el público fue suficiente con verlos compartir el mismo escenario y ofrecer un espectáculo de reconciliación sin abandonos abruptos. “Es Liam quien toma la muñeca de Noel para alzar sus brazos, sugiriendo que es él quien desea reafirmar la idea de un verdadero reencuentro. También apoya una mano firme y controladora sobre el hombro de su hermano, al tiempo que levanta sus maracas formando una ‘V’, como símbolo de victoria”, detalló la experta en comunicación no verbal.

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó cuando Noel interpretó “Half The World Away". Se lo vio notablemente conmovido, ya que se tomó un minuto para asimilar el momento, en especial por la cariñosa bienvenida del público.

“[Noel] mantiene los brazos colgando a los costados, la cabeza inclinada hacia adelante y los labios apretados. Parece un hombre que contiene la respiración, como el resto de los fans, esperando que esta vez los lazos fraternales se mantengan firmes y la gira finalice en un estado de (casi) total armonía”, expresó James.

Noel se tomó un minuto para procesar la emoción que significó el regreso de Oasis (Fuente: Daily Mirror)

El concierto en la capital de Gales reunió a fanáticos de todo el mundo, que se agolparon para revivir los grandes clásicos de la banda. Mientras Noel se enfocó en la guitarra, Liam interpretó los temas más coreados por el público.

Durante dos horas, Oasis centró su repertorio en su álbum debut, Definitely Maybe, continuó con el icónico (What’s the Story) Morning Glory?, de 1995, y sumó algunas canciones más recientes. Entre las más celebradas estuvieron “Supersonic", “Roll With It" y “Rock ‘n’ Roll Star", que provocaron una euforia generalizada.

Cardiff fue la primera parada de la gira Live ‘25, que incluye 19 fechas en el Reino Unido e Irlanda. Luego, Oasis recorrerá Norteamérica, Sudamérica, Asia y Australia. El tour finalizará en San Pablo, el 23 de noviembre. En Argentina, se presentarán en el Estadio Monumental, el 15 y 16 de noviembre.