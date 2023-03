Candelaria Tinelli habló sobre el supuesto romance de Guillermina Valdés y Santi Maratea

escuchar

Hace unos días, los rumores de un romance entre Guillermina Valdés y Santiago Maratea inundaron los medios. Si bien aún no se confirmó la relación, en las últimas horas Candelaria Tinelli fue la primera persona del entorno familiar del conductor y empresario en opina r al respecto. La influencer también habló de su padre y cómo se encuentra actualmente.

Cuando le consultaron cómo estaba su papá, Cande fue positiva en su análisis. “Las hijas lo bancamos fuerte y en todo lo que quiere hacer. Si quiere hacer TikToks que los haga, si quiere ser streamer... Lo que quiera hacer lo vamos a bancar mientras que él sea feliz”, dijo en diálogo con un móvil del programa Socios del espectáculo.

Marcelo Tinelli y su look rubio

“Yo lo veo muy bien, en un buen momento, incluso lo veo hasta fachero con el rubio, se apendejó. Creo que lo veo más él de lo que era antes y eso me pone re contenta”, añadió y el notero no pudo evitar preguntarle si ese comentario lo hacía por cómo se comportaba antes cuando estaba en pareja con Valdés. “Exactamente. Está más liberado. Viste que a veces en las relaciones uno cambia un poco . A mí me pasó también, nos pasa a todos”, expresó.

Inmediatamente, la influencer habló del romance entre la madre su hermano menor y Maratea. “No, no me sorprendió. Me parece bien”, aseguró. “Yo capaz estoy viendo una Guillermina que no conocía, pero me parece que está bien. Si ella es feliz y está enganchada, está buenísimo”, agregó.

Santi Maratea y Guillermina Valdés, en medio de fuertes rumores de romance

“La veo más suelta, más relajada. Un poco más...(hace el gesto de amor y paz con sus manos). Pero está todo bien, está buenísimo, uno va cambiando y hay que probar cosas distintas”, expresó con respecto a la actitud actual de Valdés. Si bien se tomó todo bien cuando le consultaron si se sentaría con Maratea en la mesa familiar, Cande aseguró que le “parece mucho”. “No tendría problema, pero me parece un montón, paso a paso”.

En medio de la charla, la diseñadora volvió a remarcar el buen momento que atraviesa su papá. “Yo a mi viejo lo veo bien, él está fuerte, en un buen momento con él mismo. Lo veo feliz, radiante, con ganas de laburar, con proyectos... Está fuerte, en un buen momento con él mismo”, aseguró y remarcó que probablemente la relación entre Valdés y Maratea le pegó fuerte.

“ Le debe haber dado un poco de celos, como nos puede dar a todos cuando nos enteramos de que un ex está en una relación, pero es algo que eventualmente iba a pasar y me parece súper natural. No es que lo veo mal ni que está deprimido. Está todo bien ”, culminó.

En palabras de Tinelli

A mediados de enero, Tinelli habló sobre un posible romance de Valdés y dio declaraciones sobre lo que sentiría al verla en pareja con otra persona. “Yo sigo soltero y no podría decir eso al revés”, reveló en una entrevista con Intrusos. “Yo le deseo lo mejor”, continuó, nervioso.

Luego de confirmar que los dos tienen en claro que están separados y asegurar que no está en pareja, el conductor de Canta conmigo ahora se refirió a las declaraciones de Valdés, quien días antes había dicho que en caso de que el conductor estuviera en pareja seguro le iba a contar y estaría todo bien. “Si ella lo siente así, me parece bárbaro. Yo no tengo novia ni podría estar diciendo eso al revés. Como ‘vamos a comer los cuatro’ o ‘los tres con Lolo’, no podría. Para qué...”, ensayó. “Hipócrita no quiero ser. Y no quiero decir que ella lo sea. Si ella lo siente así, perfecto. Yo no lo siento”, completó el empresario.

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés se separaron en mayo de 2022 después de 9 años de relación. Según pudo saber LA NACION, el conductor y la actriz y exmodelo, padres de Lorenzo, tomaron la decisión en buenos términos. La pareja atravesó varias crisis, incluida la de junio de 2020 en medio de la cuarentena compartida en la casa que el conductor tiene en las afueras de Esquel. Si bien en varias ocasiones pudieron salir adelante, en el último tiempo no lograron superar las diferencias y decidieron ponerle un punto final a la relación.

LA NACION