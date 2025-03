Michael Caine cumplió 92 años: diez películas para destacar su gran trayectoria en la pantalla grande

El viernes 14 de marzo, el gran Michael Caine cumplió 92 años y no hay mejor forma para homenajearlo que recordar los icónicos personajes que realizó en el cine. Fue Alfred Pennyworth en la trilogía de Batman de Christopher Nolan, se llevó a casa dos premios Oscar a mejor actor de reparto por Hannah y sus hermanas y Las normas de la casa de la sidra y, en 2023, estrenó su último proyecto, La gran escapada. A continuación te dejamos diez películas destacadas de su filmografía a las que podés darle play en streaming.

1) El americano (The Quiet American)

Ambientada en Vietnam en la década del 50 y basada en la película homónima de 1958 dirigida por Joseph Mankiewicz, El americano (The Quiet American) sigue de cerca una conflictuada historia amorosa entre un experimentado periodista británico, un joven médico estadounidense y una mujer vietnamita. Está protagonizada por Caine, Brendan Fraser y Do Thi Hai Yen y dirigida por Philip Noyce. Dura 96 minutos y está disponible en Prime Video.

2) Miss Simpatía (Miss Congeniality)

Miss simpatía

Un clásico del cine de los 2000. La agente del FBI Gracie Hart (Sandra Bullock) finge ser una participante del concurso Miss Estados Unidos para cumplir con una misión: capturar a un asesino que amenaza con atacar el certamen de belleza. Miss Simpatía (Miss Congeniality) está disponible en la plataforma Max.

3) Batman inicia (Batman Begins)

Batman Inicia de Christopher Nolan

Una de las grandes joyas de la filmografía de Michael Caine. El actor interpretó al fiel mayordomo de Bruce Wayne, Alfred Pennyworth, en las tres películas que dirigió Christopher Nolan sobre la historia y los orígenes del superhéroe de Ciudad Gótica. La trilogía completa Batman inicia (Batman Begins), Batman: el caballero de la noche (The Dark Knight) y Batman: El caballero de la noche asciende (The Dark Knight Rises) se puede encontrar en Max.

4) Las normas de la casa de la sidra (The Cider House Rules)

Caine ganó el Oscar a actor de reparto por Las normas de la casa de la sidra (Foto: IMDb)

Gracias a su interpretación al Doctor Wilbur Larch, en la película de 1999 Las normas de la casa sidra (The Cider House Rules), Caine se llevó su segundo Oscar como actor de reparto. Dirigida por Lasse Hallstrom, narra la historia de Homer Wells (Tobey Maguire), un joven que se crio en el orfanato St Cloud y que al llegar a la adolescencia decide rechazar la oferta de ser el sucesor de su mentor para ir en la búsqueda de su propio destino. Está disponible en Mercado Play.

5) Interestelar (Interstellar)

Trailer Interestelar

Irrumpió en el cine en 2014 y se convirtió en una de esas películas que sí o si hay que ver por lo menos una vez. Un equipo de exploradores se embarca en una misión a través de un agujero negro para viajar más allá de la galaxia y descubrir cuál será el futuro de la humanidad. Dirigida por Christopher Nolan, Interestelar (Interestellar) cuenta con un elenco estelar encabezado por Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Michael Caine, Matt Damon y Casey Affleck. Dura 169 minutos y está disponible en Max, Prime Video y algunas salas de cine.

6) El sol de cada mañana (The Weather Man)

Caine en El sol de cada mañana (Foto: IMDb)

Protagonizada por Nicolas Cage y dirigida por Gore Verbinski, El sol de cada mañana (The Weather Man) sigue a David, un popular meteorólogo de televisión de Chicago cuya vida personal se desmorona de forma estrepitosa, haciéndolo replantearse varias cosas. Al resto del elenco lo completan Nicolas Hulot, Hope Davis, Gil Bellows y por supuesto Michael Caine. Está en Mercado Play.

7) El Origen (Inception)

Caine y Leonardo DiCaprio en El origen de Christopher Nolan (Foto: IMDb)

Otra de las películas más populares del siglo XXI y una vez más una dupla de Michael Caine y Christopher Nolan. En El origen (Inception), Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) un hombre que trabaja de robar secretos del subconsciente, recibe una propuesta para redimirse, pero, para lograrlo, deberá hacer un peligroso cambio de roles. Tuvo ocho nominaciones a los premios Oscar incluida la de mejor película. Está disponible en Max.

8) Un plan brillante (Flawless)

Caine y Demi Moore en Un plan brillante (Foto: IMDb)

En 2007 Michael Caine y Demi Moore se reunieron bajo la dirección de Michael Radford para protagonizar el drama Un plan brillante (Flawless). Laura Quinn es una ejecutiva de la principal empresa de diamantes del mundo que, frustrada con su trabajo, se une con Hobbs, un empleado del servicio de limpieza, que le promete concretar un golpe espectacular que nadie podrá descifrar. Se puede ver en Prime Video.

9) Los ilusionistas (Now You See Me)

Los ilusionistas: nada es lo que parece y Los ilusionistas 2 están en Prime Video (Foto: IMDb)

Un grupo de cuatro magos que mediante “trucos de magia” roban bancos y dinero a personas poderosas se vuelven el blanco del FBI, quienes intentarán atraparlos, cueste lo que cueste. Además de Caine, al elenco lo integran Jesse Eisenberg, Morgan Freeman, Dave Franco, Isla Fisher, Mark Ruffalo y Woody Harrelson. Los ilusionistas: nada es lo que parece (Now You See Me) y Los ilusionistas 2 (Now You See Me 2) están disponibles en Prime Video.

10) La gran escapada (The Great Escape)

Michael Caine en La gran escapada de 2023 (Foto: IMDb)

En 2023, Michael Caine estrenó su última película, La gran escapada (The Great Escape), donde interpreta a Bernard Jordan, un veterano de la Segunda Guerra Mundial se escapa junto a su esposa (Glenda Jackson) de la residencia en la que viven para asistir al aniversario número 70 del desembarco del Día D y reencontrarse con sus compañeros. Está en Prime Video.

Además de los títulos mencionados, en la filmografía de Michael Caine también se destacan Alfie, La huella (Sleuth), Hannah y sus hermanas (Hannah and Her Sisters), Little Voice, Educando a Rita (Educating Rita), Tenet, Un golpe con estilo (Going in Style), Un par de seductores (Dirty Rotten Scoundrels), El hombre que pudo reinar (The Man Who Would Be King) El gran truco (The Prestige) y Vestida para matar (Dressed to Kill).