El Mundo de Beakman: qué fue de la vida de Paul Zaloom, el conductor del ciclo

Dentro de su misterioso laboratorio, fenómenos de física y química quedaban explicados de manera sencilla y divertida. Todo aquel que se reconozca como millennial sabe que ese truco sorprendente, esa reacción entre dos elementos y algún dato curioso de ciencia lo aprendió en el programa El Mundo de Beakman ( Beakman's World ).

El programa comenzó en 1992 y tras desembarcar en la cadena CBS tuvo 98 episodios repartidos en cuatro temporadas ininterrumpidas entre 1994 y 1998. Con doblajes o subtítulos, El Mundo de Beakman extendió su éxito al mundo entero. Junto a su inseparable colaborador Lester , el responsable de llevar adelante cada una de las explicaciones de enigmas cotidianos era el actor estadounidense Paul Finley Zaloom (68).

Nacido el 14 de diciembre de 1951 en Garden City , Nueva York, Zaloom hizo sus primeros pasos en el mundo artístico como titiritero en el Bread and Puppet Theater en Glover, un espacio que desde los 60 se especializa en personajes construidos de manera artesanal. Allí comenzó a desarrollar su interés por la sátira política.

A principios de los 80, Zaloom trabaja en distintas obras teatrales, muchas de ellas unipersonales que fueron representados en diferentes escenarios de los Estados Unidos.

Hacia fines de esa década, trabaja en El Ecualizador (1988), donde interpreta a un empleado de un hotel y en The Unnaturals (1989), serie en la que encarna a varias personajes. También diagramó, guionó y protagonizó 11 espectáculos unipersonales entre los que se destacan Fruit of Zaloom , Sick but True , Mighty Nice y The Mother of All Enemies .

Tras el éxito de El Mundo de Beakman, programa por el que alcanzó renombre internacional, Zaloom produjo dos películas. El primero es un falso documental titulado In Smog and Thunder : The Great War of the Californias (2003) ,que hace un recorrido por una guerra ficticia entre las ciudades de Los Ángeles y San Francisco. El segundo film, Dante's Inferno (2007), es una comedia que readapta el viaje del poeta italiano a través del infierno, pero ambientada en Los Ángeles e interpretada por títeres hechos de papel . En este último largometraje, Zaloom fue coautor del guión, jefe de los titiriteros y le dio voz a varios de los personajes.

En 2016, tuvo una aparición en la serie web Captain Disillusion , en la que el conductor Alan Melikdjanian lo reconoce como el "hombre que hizo que le interese la ciencia a millones de niños". Y en 2019, Zaloom brindó una entrevista al portal Real Politik en la que criticó duramente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump : "Es divertido, un idiota y algo peligroso".

Consultado por ese medio sobre la historia argentina, el actor y titiritero neoyorquino se disculpó: "Tengo un conocimiento muy superficial, sobre todo sobre el peronismo y la junta militar de los 80 [sic], así como también lo que pasó con la guerra con Inglaterra [Malvinas]. Claramente no tienen una historia aburrida", sentenció.