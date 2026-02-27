De qué murió Bobby J. Brown, el actor de The Wire y La ley y el orden

La oficina forense de Maryland confirmó la muerte de Bobby J. Brown. El integrante del elenco de la producción The Wire perdió la vida a los 62 años en un episodio accidental dentro de su vivienda. Su hija comunicó el deceso al sitio de noticias TMZ tras el hallazgo del cuerpo en una estructura rural de su propiedad. El artista desempeñó roles en ficciones como La ley y el orden y mantuvo una carrera activa en la industria del entretenimiento durante décadas.

Bobby J. Brown murió a causa de una “lesión térmica difusa e inhalación de humo”, según el informe oficial de la Oficina del Médico Forense Jefe de Maryland calificó el hecho como un accidente doméstico. El suceso ocurrió cuando el actor ingresó a un granero con el objetivo de encender su vehículo.

Las llamas atraparon al intérprete de 62 años en el interior de la construcción. Un fallo en el lugar originó el fuego que consumió la estructura de forma veloz. El relato de los familiares describe una secuencia rápida. Brown entró al recinto para poner en marcha su automóvil. Pocos minutos después salió para solicitar un extintor a un pariente cercano.

El actor regresó al foco del incendio con la intención de apagar las llamas por sus propios medios. Los integrantes de su familia acudieron al sitio para prestar auxilio, pero el fuego cubrió la totalidad del espacio antes de su llegada. La esposa del artista intentó el rescate y sufrió quemaduras de gravedad en el proceso.

Albert Bramante, representante del actor, manifestó su pesar al portal TMZ: “Estoy molesto y triste. Era un muy buen actor y persona. Estaba totalmente dedicado al arte de la actuación y fue un placer trabajar con él”.

La trayectoria de Brown incluyó un paso por el boxeo profesional antes de su vuelco hacia los escenarios. Su debut en la televisión nacional sucedió en la ficción Ley y Orden: Unidad de Víctimas Especiales. En esa producción participó en tres entregas diferentes.

El legado artístico en The Wire y otros proyectos

El reconocimiento masivo llegó en el año 2002 con su incorporación a The Wire. Esta serie de HBO contó con su presencia y lo consolidó en el medio audiovisual. El actor sumó créditos en otras obras como Nocturnal Agony, Veep y From Within.

La plataforma de datos IMDb consignó su participación reciente en la miniserie The Sessions. El equipo técnico filmó el episodio piloto de este nuevo proyecto hace poco tiempo. Los productores evalúan el destino de estas escenas tras la partida del protagonista.

Los mensajes de afecto colmaron los perfiles digitales dedicados al cine y la televisión. “Es triste, pero siento que su trabajo dejó una huella imborrable en la televisión y en los fans de todo el mundo. Mis condolencias a su familia, amigos y todos los que admiraron su talento y sus contribuciones a la industria”, escribió un usuario en la red social X.

Los admiradores de The Wire lamentan la pérdida de otro integrante de la mítica serie de Baltimore. El drama criminal perdió a varios de sus actores en los últimos años, lo que entristece a sus seguidores.

