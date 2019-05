El mundo de Mateo: un crimen, muchas mentiras, acoso y discriminación

Martina Gusmán, protagonista de la ficción con Fernán Mirás, Luciano Cáceres y Renato Quattordio

"La mentira es el gran tema de esta historia. No fue algo que nos propusimos de entrada, cuando empezamos a trabajar en los guiones, pero a medida que íbamos avanzando nos fuimos dando cuenta de que estructuraba todo el relato. Todos los personajes, de alguna forma u otra, mienten, ocultan algo. Y eso va teniendo un efecto en la trama. El espectador también va a creer como ciertas algunas cosas que en realidad no lo son. Detrás del crimen con el que se inicia todo hay muchas aristas, y se va volviendo sobre el hecho desde distintos puntos de vista". Así presenta Mariano Hueter El mundo de Mateo, la serie de ocho capítulos de media hora que estrena hoy, a las 22, la TV Pública .

Guionista y director, Hueter ya lleva realizadas tres miniseries de ficción ( Inconsciente colectivo, El legado y Tierra de rufianes). También es uno de los responsables de la productora audiovisual Idealismo Contenidos, la que justamente está detrás de El mundo de Mateo, protagonizada por el joven Renato Quattordio (conocido por su participación en la tira Simona), Fernán Mirás , Martina Gusmán y Luciano Cáceres . La serie arranca con el misterioso crimen de un amigo de Mateo (Quattordio) que dispara la revelación de una serie de secretos inconfesables en un pequeño pueblo suburbano.

"Hace tiempo que venía con la idea de hacer una serie que me diera ganas de verla, sobre todo en esta época de oro del género -cuenta Hueter-. El objetivo principal es probar si podemos levantar la vara, si podemos estar a la altura de lo que se produce en otros países, que muchas veces es impactante sin necesidad de presupuestos millonarios. La base de esta serie es el policial, la investigación de un caso, pero hay otros condimentos: bullying, estrés postraumático, presión de una sociedad que ejerce todo el tiempo la violencia, el acoso y la discriminación... Le dedicamos mucho tiempo a la escritura de los guiones para llegar a algo sólido, contundente".

Renato Quattordio, que participó de Simona, se mete acá en la piel de Mateo

En junio próximo, El mundo de Mateo será exhibida en el Berlin TV Series Festival, creado por el canadiense Paul Haggis (guionista de exitosas películas como Million Dollar Baby y Vidas cruzadas). La producción argentina fue una de las seleccionadas para la edición de este año de un evento que en su momento estrenó un futuro suceso como The Handmaid's Tale. "Es un honor y un desafío -remarca Hueter-. Acá en Argentina hacemos series con pocos recursos, pero eso te obliga a tener más creatividad, tanto para los guiones como para pensar las dinámicas de producción. También es cierto que hay muchas grandes producciones que no cuentan nada, que no tienen una buena narrativa de fondo. A mí me parece que el objetivo es siempre contar historias que inquieten al espectador, que lo interpelen y lo hagan razonar".

Hueter tiene una lista de serie favoritas, "todas con mucho contenido narrativo", se encarga de resaltar: Breaking Bad, The Sinner, The Killing, Dark, Stranger Things, Game of Thrones, True Detective. "Me parece que se nota que tienen un montón de trabajo de desarrollo previo. Muchas veces pensamos que se trata de conseguir un presupuesto, llamar a un par de actores buenos y salir a filmar. Pero cuanto más planificación haya, mejores resultados se pueden obtener. Por eso estas series que nombré te dejan pensando cuando termina cada capítulo, generan charlas, discusiones. Mi sueño es poder hacer una serie con esas características cada dos o tres años. Con la aparición de las plataformas de streaming, hoy competís con producciones de todo el mundo. Es un gran desafío y hay que estar a la altura".