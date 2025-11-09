LA NACION

En qué canal pasan Argentina vs. Fiji por el Mundial Sub 17 2025 hoy

La albiceleste cierra el grupo y espera por el rival de la próxima instancia, a la que ya se clasificó en la segunda jornada; enfrenta al más débil de la zona

La selección argentina Sub 17 se mide con Fiji, el rival más débil de la zona; se espera una formación alternativa
La selección argentina Sub 17 asume su tercera y última presentación en el Grupo D del Mundial de la categoría que se disputa en Qatar y que ya la tiene clasificada a la segunda instancia. Sin embargo, el compromiso le sirve para administrar esfuerzos entre los que más jugaron en las primeras jornadas y a la vez buscar variantes y pulir detalles de cara a lo que viene. El encuentro, que inicia a las 9.30 (horario argentino), se puede ver en vivo por televisión a través de la TV Pública y DGO o seguir minuto a minuto en canchallena.com.

El equipo albiceleste que dirige Diego Placente ya se encuentra clasificado a los 16vos de final del torneo y el resultado de este domingo definirá su posición final en el grupo. El rival en la siguiente fase surgirá según una tabla general de los 32 que avanzaron y el mejor de esa instancia enfrentará al octavo mejor tercer clasificado, y así sucesivamente.

A priori, la Argentina no debería tener problemas contra el peor equipo de la zona. El conjunto albiceleste se impuso a Bélgica por 3 a 2 en el estreno y a Túnez por 1 a 0 en la segunda jornada.

El conjunto fijiano inició su participación con una contundente goleada en contra ante Túnez por 6 a 0 y otra, seguida, ante Bélgica por 7 a 0.

Diego Placente es el entrenador y gran maestros de los seleccionados juveniles Sub 20 y Sub 17
Argentina vs. Fiji: cómo ver online

El partido entre argentinos y tunecinos está programado para este domingo a las 9.30 (horario argentino) y se puede ver en vivo por televisión a través de la TV Pública. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa. El minuto a minuto está disponible en canchallena.com.

  • TV Pública.
  • Flow - TV Pública.
  • Telecentro Play - TV Pública.
  • DGO - TV Pública.
  • Minuto a minuto: canchallena.com.

Fixture, resultados y posiciones del Grupo D del Mundial Sub 17

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Fecha 1

  • Argentina 3-2 Bélgica.
  • Túnez 6-0 Fiji.

Fecha 2

  • Argentina vs. Túnez.
  • Fiji 7-0 Bélgica.

Fecha 3

  • Fiji vs. Argentina - Domingo 9 de noviembre a las 9.30 en la cancha 3.
  • Bélgica vs. Túnez - Domingo 9 de noviembre a las 9.30 en la cancha 8.

La albiceleste se clasificó a la Copa del Mundo con el sexto puesto en el Sudamericano de la categoría que se realizó a principios de año. Fue la tercera peor participación del seleccionado en el certamen clasificatorio, mejorando únicamente lo hecho en Chile 2017 (8°) y Venezuela 2005 (7°). Sin embargo, la misma categoría participó meses más tarde del tradicional torneo de L’Alcudia como preparación para la cita ecuménica y se quedó con el trofeo tras vencer en la final a Valencia.

A diferencia del Mundial Sub 20 en el que es el máximo ganador, nunca conquistó el torneo para menores de 17 años y es una cuenta pendiente para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Sus mejores actuaciones fueron el tercer puesto en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003. Además, fue cuarta en Trinidad y Tobago 2001, Emiratos Árabes Unidos 2013 e Indonesia 2023, la última edición.

Claudio 'Diablito' Echeverri (con la 10) brilló en el Mundial Sub 17 de Indonesia 2023
