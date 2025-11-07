Argentina vs. Fiji, por el Mundial Sub 17 2025: día, horario, TV y cómo ver online

La selección argentina Sub 17 ya está clasificada a la segunda instancia del Mundial 2025 que se desarrolla en Qatar. Sin embargo, no menosprecia el partido que tiene por delante este domingo, cuando se enfrente a Fiji, por la tercera fecha del Grupo D. El encuentro, que inicia a las 9.30, se puede ver en vivo por televisión a través de la Televisión Pública o seguir minuto a minuto en canchallena.com.

El equipo albiceleste que dirige Diego Placente, mismo DT que recientemente fue subcampeón en Chile con el Sub 20, se impuso a Bélgica por 3 a 2 en el estreno y a Túnez por 1 a 0 en la segunda jornada, por lo que se aseguró estar en la próxima etapa.

El conjunto fijiano, por su parte, inició su participación con una contundente goleada en contra ante Túnez por 6 a 0 y otra, seguida, ante Bélgica por 7 a 0. Es el rival más débil de la zona y no tiene chances de avanzar, por lo cual la Argentina podrá poner en cancha a habituales suplentes y darle rodaje a los que más lo necesitan, además de ir puliendo detalles para los octavos de final.

El seleccionado argentino Sub 17 ya se aseguró la segunda instancia del Mundial 2025 Jurij Kodrun - FIFA - FIFA

Fiji obtuvo su boleto para el Mundial por haber alcanzado los cuartos de final en la Copa Africana de Naciones para menores de 17 años. Es su cuarta participación.

Argentina vs. Fiji: cómo ver online

El partido entre argentinos y tunecinos está programado para este domingo a las 9.30 (horario argentino) y se puede ver en vivo por televisión a través de la TV Pública. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa. El minuto a minuto está disponible en canchallena.com.

Fixture, resultados y posiciones del Grupo D del Mundial Sub 17

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Fecha 1

Argentina 3-2 Bélgica.

Túnez 6-0 Fiji.

Fecha 2

Argentina vs. Túnez.

Fiji 7-0 Bélgica.

Fecha 3

Fiji vs. Argentina - Domingo 9 de noviembre a las 9.30 en la cancha 3.

Bélgica vs. Túnez - Domingo 9 de noviembre a las 9.30 en la cancha 8.

La albiceleste se clasificó a la Copa del Mundo con el sexto puesto en el Sudamericano de la categoría que se realizó a principios de año. Fue la tercera peor participación del seleccionado en el certamen clasificatorio, mejorando únicamente lo hecho en Chile 2017 (8°) y Venezuela 2005 (7°). Sin embargo, la misma categoría participó meses más tarde del tradicional torneo de L’Alcudia como preparación para la cita ecuménica y se quedó con el trofeo tras vencer en la final a Valencia.

A diferencia del Mundial Sub 20 en el que es el máximo ganador, nunca conquistó el torneo para menores de 17 años y es una cuenta pendiente para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Sus mejores actuaciones fueron el tercer puesto en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003. Además, fue cuarta en Trinidad y Tobago 2001, Emiratos Árabes Unidos 2013 e Indonesia 2023, la última edición.