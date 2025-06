El osado look de Juana Viale para su programa del domingo 15 de junio: “Futurista”

Juana Viale abrió una nueva emisión del Almorzando con Juana (elTrece) con un look osado y de estilo futurista que rompió con la línea otoño/invierno de los domingos anteriores. Este 15 de junio lució un diseño de Gino Bogani que le valió de decenas de elogios en las redes sociales y al tratarse de una fecha particular, interrumpió el saludo habitual para recordar a su papá, Ignacio Viale del Carril, por el Día del Padre.

Fiel a su esencia, la conductora presento su outfit antes de dar paso a la mesa con los invitados. En esta jornada volvió a un atuendo con aberturas y dejó parte de su cuerpo desnudo. Hace tres domingos que inició un recambio por la temporada de frío, donde pasó de las transparencias a colecciones mucho más afines a la temporada. No constante, nuevamente retornó con un entero con “escote Marilyn Monroe” y un pantalón de estilo “Juana”.

El look moderno y futurista de Juana Viale para este domingo 15 de junio (Fuente: Instagram/@lamesazaarg)

“Este look de Bogani es un entero de top drapeado en el frente con unas profundas aberturas en la espalda y en los laterales. Modernísimo, futurista. Y también un pantalón modelo Juana con un amplio cinturón de tiro alto, realizado en gamuza morada”, empezó Viale y luego bromeó: “No sé si soy Abba look. Este escote es medio Marilyn, aunque no voy a decir lo de camarines porque me hundo sola”.

En cuanto a los accesorios, llevó un par de pulseras brillantes en tonos de la gama del violeta que hicieron juego con sus aros colgantes en degradé. El delineado de sus ojos también fue en composé con el tono del cinturón.

El look futurista que utilizó Juana Viale este domingo 15 de junio

Mientras se emitía el programa, en Instagram postearon un reel con el look de Juana Viale y de inmediato sus seguidores no tardaron en responder con elogios ante el atuendo sofisticado. “Todo le queda bien a esta mujer poderosa”; “Ay qué lindo ese maquillaje”; “Bella”; “Siempre linda Juanita”; “Mi diosa preferida” y “Espectacular vestido”, fueron algunas reacciones al respecto.

Los elogios que recibió Juana Viale de parte de los espectadores en las redes sociales (Fuente: Instagram/@lamesazaarg)

Antes de dar continuidad al programa, advirtió: “Hoy estoy a media máquina. Así qué mi aceleración de todos los domingos va a estar un poquito más baja. Estoy media tomada del pecho”.

Sobre el Día del Padre, Viale dijo: “Un feliz día a todos los padres y un beso muy grande al mío que no me está viendo porque está andando en moto por Europa. Así que viejo, un besito y que disfrutes del Día del Padre”. Más adelante habló de los posibles regalos que se le podrían hacer a los progenitores para una fecha como esta y expresó: “Les pueden regalar una pulsera, algún collar. Siempre les dan un calzón. Es un bajón. Por suerte zafo en esta porque mi viejo está allá”.

Ignacio Viale del Carril junto a Juana Viale (Fuente: Archivo LN)

Tras la presentación del atuendo, Juana Viale mencionó a los invitados de este domingo a la mesaza: Juan José Campanella, Flavia Palmiero, Donato de Santis, Gerónimo Rauch y Mora Fisz.

Cabe recordar que Viale del Carril y Marcela Tinayre -madre de Juana Viale e Ignacio Viale-, se conocieron en 1973 en una fiesta de amigos en común. El flechazo fue instantáneo de ambos lados y ese mismo año se casaron después de algunos meses como novios. En aquel entonces él daba sus primeros pasos como diplomático, mientras que ella iniciaba su camino en la conducción y el mundo de los medios.

En 1981 nació Ignacio y en 1982 Juana Viale. Ambos fruto del amor de esa pareja que viajaba por diferentes destinos del mundo. Catorce años después, por diferencias y con la idea de criar a sus hijos en la Argentina, la hija de Mirtha Legrand se separó de su esposo y se instaló en Buenos Aires. Pese al divorcio, mantuvo un buen diálogo con su exmarido, hasta el día de hoy.