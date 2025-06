Jimena Barón publicó la primera foto de Arturo y lo presentó en redes sociales

Jimena Barón y su pareja, Matías Palleiro, compartieron una publicación en conjunto en Instagram con la que presentaron a su hijo, Arturo. “Bienvenido Arturo 13/6/2025“, comenzó el posteo que confirmó tanto el nombre como la fecha en que nació el bebé.

"Nos tenés en las nubes de felicidad hijo. Te amamos, mamá y papá“, aseguraron emocionados por esta nueva etapa de sus vidas que recién empieza. Rápidamente, la publicación se llenó de mensaje de cariño para la familia de cuatro.

La primera foto de Arturo el hijo de Jimena Barón y Matías Palleiro (Foto: Instagram @jmena)

”Felicitaciones", les dijo Marley. “¡Qué alegría! Felicidades a toda la familia. Los quiero", agregó Bárbara Lombardo. “¡Felicidades, Jime!”, sumó Julieta Nair Calvo. Así, el post se pobló de muestras de afecto, pero no solo de famosos, sino también de fanáticos de la familia Barón-Palleiro.

Si bien La Cobra ya era mama de Morrison, más conocido como Momo, producto de su relación con Daniel Osvaldo, en distintas entrevistas aseguró que uno de sus grandes sueños era poder volver a ser mamá.

Fue después de largos meses de búsqueda, el 15 de diciembre de 2024, que Jimena y Matías, quienes comenzaron su relación en el año 2021, confirmaron la noticia de que iban a agrandar la familia con la llegada de un nuevo integrante. “Dios, que también me trajo dolores, me trajo bálsamos y muchos regalos, pero este es el más grande de todos porque en algún momento, confieso, dejé de esperarlo. Mi sueño siempre fue tener una familia. Una mía. Me tocó trabajar duro para esta revancha, pero finalmente acá estamos”, escribió en aquel momento, llena de emoción, Barón, que mostró también la primera postal de su incipiente pancita.

Jimena Barón anunció la llegada de su segundo hijo el 15 de diciembre de 2024 (Foto: Instagram @jmena)

¿Cuál es el significado de Arturo, el nombre elegido por Jimena Barón para su segundo hijo?

Algo que llamó la atención de los fanáticos de Jimena Barón fue el nombre elegido para su bebé, Arturo. El mismo es poco habitual en esta época, pero se encuentra cargado de simbolismo: de origen celta, Arturo significa “noble” o “valiente”, y está asociado a la figura legendaria del Rey Arturo, símbolo de liderazgo, justicia y coraje.

En distintas culturas, también se lo vincula con la fuerza interior y la protección, cualidades que podrían reflejar el deseo de la cantante para esta nueva vida que comienza.

Así es el soñado cuarto de Arturo

Horas previas al nacimiento de Arturo, Jimena Barón decidió compartir con sus seguidores algunos detalles del soñado cuarto que preparó durante meses para su amado hijo. En el video que publicó la actriz en sus redes sociales se puede observar que la habitación del bebé es muy armoniosa.

Tiene una puerta de hierro negra con vidrio, cortinas blancas y celestes bien largas, una alfombra color gris, un sillón mecedor, dos lámparas de mimbre blancas, un puf cuadrado para apoyar pies y una mesa ratona de vidrio, con patas de madera. También, posee un gran espejo con bordes negros que genera una sensación de amplitud en el cuarto, y está decorada con algunos portarretratos con fotos familiares.

"El cuarto del bebé", escribió Jimena junto a un corazón azul

Además de la cuna a control remoto que se mueve y hace sonidos sola, lo que más llamó la atención fue que la actriz contó que, al principio, el bebé va a dormir con ella en colecho. Sobre el final del video, Jimena mostró la cuna pegada a la cama matrimonial que comparte con Matías, lo que desató una ola de comentarios irónicos.

“Semejante cuarto y el final del video: colecho al lado de la cama.¡Me parece que hay oficina para rato!“; “Le quedó hermoso todo a @tumapalleiro. La cuna con música le va a venir genial de escritorio jajjajaj LOS QUEREMOS MUCHO” y “Si no puede ser cuarto de noche, al menos que sea cuarto de siesta y después playroom”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios sobre el uso de la habitación.