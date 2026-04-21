Brian Sarmiento y Danelik: un amor que avanza a fuego lento en la casa de Gran Hermano

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vivió momentos de romance y tensión por parte de Brian Sarmiento, que cada vez tiene más sentimientos profundos por Danelik y está decidido a dar un paso más en su vínculo, aunque ella le dejó en claro que no está preparada. Teme ser juzgada por los televidentes y que la perjudique al momento del juego. Por su parte, el exfutbolista le manifestó en diferentes oportunidades sus intenciones de estar con ella.

El vínculo cercano entre Sarmiento y la influencer tucumana nació poco tiempo después de empezar el reality, donde la atracción se hizo evidente con besos y abrazos, hasta que ya pasados dos meses, el exfutbolista quiere concretar lo que siente.

Brian Sarmeinto y Danelik cada vez están más cerca, él quiere una relación y ella teme al qué dirán (Fuente: Captura de video)

Durante el mediodía del domingo, los hermanitos prepararon un asado y fue en ese instante y delante de todos que Sarmiento gritó su necesidad de besar “hasta que los labios queden paspados”. Acto seguido, Yanina Zilli se acercó a la tucumana (que se encontraba en una reposera) y le pidió que no lo dejara solo a su compañero, mientras que le pidió a él lo mismo.

Aquella escena en el jardín de la casa puso incómoda a la influencer, que de inmediato le manifestó a Sarmiento. “Me hacés quedar mal. Hablás cosas que no son”, le reclamó.

Brian Sarmiento está enamorado de Danelik, pero ella no quiere dar un paso en falso (Fuente: Captura de video)

Minutos después, los dos se acostaron y el exfutbolista le pidió un beso, a lo que ella le corrió la cara: “No, porque me hacés quedar mal”. “Si hay algo que me enerva más es que, cuando voy a dar un beso, me den vuelta la cara. Es algo que me saca de quicio”. Tras el ida y vuelta, los dos terminaron a los besos en pleno pasillo de la casa y luego volvieron a la cama para dormir juntos.

Según reconoció Brian Sarmiento a dos de sus compañeros, Danelik tiene miedo a la reacción del afuera por el acercamiento romántico que puedan tener. “Además, nos empezamos a besar bien y ya eso la pone incómoda. No quiere saber nada, está muy preocupada por el afuera”, lamentó.