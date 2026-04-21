LA NACION

Brian Sarmiento y Danelik: un amor que avanza a fuego lento en la casa de Gran Hermano

El exfutbolista demostró que está decidido a dar un paso más en su relación con la influencer tucumana y ya todos lo saben en la casa más famosa del país

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Brian quiere ir a fondo con Danelik
Brian quiere ir a fondo con Danelik

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vivió momentos de romance y tensión por parte de Brian Sarmiento, que cada vez tiene más sentimientos profundos por Danelik y está decidido a dar un paso más en su vínculo, aunque ella le dejó en claro que no está preparada. Teme ser juzgada por los televidentes y que la perjudique al momento del juego. Por su parte, el exfutbolista le manifestó en diferentes oportunidades sus intenciones de estar con ella.

El vínculo cercano entre Sarmiento y la influencer tucumana nació poco tiempo después de empezar el reality, donde la atracción se hizo evidente con besos y abrazos, hasta que ya pasados dos meses, el exfutbolista quiere concretar lo que siente.

Brian Sarmeinto y Danelik cada vez están más cerca, él quiere una relación y ella teme al qué dirán
Brian Sarmeinto y Danelik cada vez están más cerca, él quiere una relación y ella teme al qué dirán(Fuente: Captura de video)

Durante el mediodía del domingo, los hermanitos prepararon un asado y fue en ese instante y delante de todos que Sarmiento gritó su necesidad de besar “hasta que los labios queden paspados”. Acto seguido, Yanina Zilli se acercó a la tucumana (que se encontraba en una reposera) y le pidió que no lo dejara solo a su compañero, mientras que le pidió a él lo mismo.

Aquella escena en el jardín de la casa puso incómoda a la influencer, que de inmediato le manifestó a Sarmiento. “Me hacés quedar mal. Hablás cosas que no son”, le reclamó.

Brian Sarmiento está enamorado de Danelik, pero ella no quiere dar un paso en falso
Brian Sarmiento está enamorado de Danelik, pero ella no quiere dar un paso en falso(Fuente: Captura de video)

Minutos después, los dos se acostaron y el exfutbolista le pidió un beso, a lo que ella le corrió la cara: “No, porque me hacés quedar mal”. “Si hay algo que me enerva más es que, cuando voy a dar un beso, me den vuelta la cara. Es algo que me saca de quicio”. Tras el ida y vuelta, los dos terminaron a los besos en pleno pasillo de la casa y luego volvieron a la cama para dormir juntos.

Según reconoció Brian Sarmiento a dos de sus compañeros, Danelik tiene miedo a la reacción del afuera por el acercamiento romántico que puedan tener. “Además, nos empezamos a besar bien y ya eso la pone incómoda. No quiere saber nada, está muy preocupada por el afuera”, lamentó.

LA NACION
Más leídas de Espectáculos
  1. Moria Casán será homenajeada en el Palacio Libertad
    1

    Moria Casán será homenajeada en el Palacio Libertad

  2. Del estreno de Las chicas de la culpa a la sanción masiva en Gran Hermano
    2

    Rating. Del estreno de Las chicas de la culpa a la sanción masiva en Gran Hermano

  3. Luis Brandoni y Robert De Niro: una amistad que nació gracias a Lito Cruz y que duró 45 años
    3

    Luis Brandoni y Robert De Niro: una amistad que nació gracias a Lito Cruz y que duró 45 años

  4. De qué murió Patrick Muldoon
    4

    De qué murió Patrick Muldoon, actor de Melrose Place y Days of Our Lives