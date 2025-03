El palito de Juana Viale a Javier Milei por la Cadena Nacional del sábado a la noche: “Alguien ocupó el horario de mi abuela”

Juana Viale lanzó este domingo desde el Almorzando con Juana (eltrece), un irónico mensaje luego de que su abuela, Mirtha Legrand, no pudiera hacer su programa el sábado 1 de marzo. Tras la interrupción de su tradicional franja, la conductora dio a entender que se debió al discurso de Javier Milei frente al Congreso de la Nación, en la 143° Apertura de Sesiones Ordinarias. “Alguien nos ocupó el horario”, soltó.

Lo cierto es que, durante el horario de transmisión de La Noche de Mirtha (eltrece), se llevó a cabo la ceremonia inaugural institucional, la cual se emitió por Cadena Nacional a través de todas las radiodifusoras y compañías de televisión del país.

La apertura de sesiones tuvo inicio a las 21 y se extendió durante una hora y 15 minutos, por lo que obligó a la producción que maneja el programa de Mirtha Legrand a cambiar su día habitual. Finalmente, saldrá al aire este domingo 2 de marzo en un horario especial.

En medio de la presentación de su look y antes de darle la bienvenida a sus invitados, Juana Viale interrumpió para dar un comunicado. “Les quiero contar, porque no sé si se dieron cuenta, que ayer en el horario de mi abuela hubo alguien que nos ocupó el horario. Por eso hoy va a estar a las 21.30 hs. No se la pueden perder. Vuelve un domingo de noche”, dijo con ironía.

En tanto, Legrand estará sentada junto al bailarín Julio Bocca, al locutor Gerardo ‘Tato’ Young, la exvedette Graciela Alfano, el modelo Hernán Drago y la periodista Pilar Rahola.