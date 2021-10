El particular motivo por el que George Clooney le “prohibió” a su esposa que vea una de sus películas

George Clooney tiene una extensa y exitosa filmografía. Sin embargo, hay una de las películas que protagonizó que, según él mismo contó, no quiere que su esposa vea. Amal Alamuddin relató en una entrevista que el actor de Hollywood le tiene “prohibido” ver un film en particular.

La exitosa abogada dijo que, según con el criterio del actor, ella no tiene que ver Batman & Robin, el film de la saga que dirigió Joel Schumacher.

Para Clooney, la película estrenada en 1997 en la que él interpretó al superhéroe -y Chris O’Donnell a Robin-, “destruyó a la franquicia” del Caballero de la noche. Sin embargo no es la única película ya que en realidad el título fue sumado a una “lista prohibida” que es en “total beneficio” de su esposa.

“No me deja verlo”, reveló Amal en declaraciones a Variety sobre la película. Ante eso, su esposo se justificó con un poco de humor: “Hay ciertas películas que simplemente digo ‘quiero que mi esposa me respete un poco’”.

Sin embargo, el actor admitió que cederá cuando los hijos de ambos (Alexander y Ella, de 4 años) le pidan verla. Por eso, bromeó al imaginarse la reacción de los niños: “Si ellos me dicen ‘esto apesta’, sería muy doloroso”.

En los últimos años y en paralelo a su exitosa carreram Clooney se convirtió en el soltero más codiciado de Hollywood. Pero, el título caducó el día que en que conoció a Alamuddin, a quien le propuso casamiento en una situación muy particular. “Cuando estábamos saliendo nunca hablamos de matrimonio, así que se lo pregunté de la nada”, recordó él recientemente en otro reportaje.

La mujer, por su parte, no respondió de inmediato y esto fue algo que incomodó mucho a Clooney. “Le tomó mucho tiempo decir que sí. Estuve de rodillas durante unos 20 minutos”, relató él a fines de 2020. Envuelto en mucha ansiedad, volvió a insistirle demostrándole cuán estresado estaba mientras esperaba que le diga si aceptaba o no: ‘Le dije ‘mira, se me va a salir la cadera’”.

Alamuddin dio el sí tras la divertida propuesta y aquel momento se convirtió en una historia familiar. “Se lo contamos a sus padres y la reacción de ellos fue: ‘¿Le pasa algo en la cadera?”, explicó Clooney.

En 2014, la pareja concretó la unión en Venecia y, desde entonces, él no escatima en elogios hacia ella. “Yo pensaba ‘nunca me voy a casar, no voy a tener hijos. Voy a trabajar, tengo grandes amigos, mi vida está completa y me va muy bien’. No sabía lo vacía que estaba mi vida hasta que conocí a Amal”.