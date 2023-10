escuchar

Tras un tiempo desaparecido del foco mediático, Felipe Fort sorprendió a más de uno luego de compartir una historia en su cuenta personal de Instagram con una fotografía de su increíble transformación física.

El 25 de noviembre del 2013 fue un antes y un después en la vida de Felipe y Marta cuando se enteraron de que su padre Ricardo Fort, uno de los personajes mediáticos más recordados de los últimos tiempos, murió a causa de una obstrucción coronaria.

El tiempo pasó y los hermanos se tuvieron que hacer cargo del porcentaje heredado en la reconocida empresa de chocolates de la familia, que actualmente es administrada por sus tíos Jorge y Eduardo Fort.

Felipe Fort. Instagram :@felipe_fort_

En una entrevista en el canal de streaming Olga, los hermanos se refirieron al tema. “Te voy a ser sincero: no es que trabajamos ahí haciendo cálculos en planillas de Excel con una computadora”, explicó Felipe.

En esa misma línea, Marta intervino y aseguró que se acercan con la intención de observar cómo se maneja la fábrica: “Tratamos de aprender y de hacer presencia. Mínimo saber lo que pasa”. Además, ambos están por realizar un curso en Alemania para aprender a preparar el chocolate artesanal.

A pesar de que las responsabilidades llegaron a temprana edad, Felipe Fort optó por continuar en los medios de comunicación y en más de una entrevista habló de lo controvertido que era su padre, y cómo pasa los días con una herencia millonaria.

Una de las pasiones que heredó de su papá fue la del gimnasio. En reiteradas oportunidades compartió en videos cómo entrenaba y esta semana mostró los resultados.

El cambio físico de Felipe Fort Instagram :@felipe_fort_

El joven, de 19 años, que en más de una oportunidad dio a conocer su pasión por el modelaje, compartió una foto en su cuenta de Instagram donde tiene más de 700 mil seguidores y sorprendió a muchos.

En la misma, se lo ve contra el espejo donde expuso el cambio de look de su cabello que se había hecho días atrás en la barbería de Matías Defederico, ubicado en Villa Urquiza. Dicho sea de paso, este corte al ras fue el pago de una apuesta que realizó con un amigo, según relató en las redes sociales.

Pero lo más impresionante fue su cambio físico, ya que posó sin remera y tanta actividad física se vio reflejada en sus abdominales. También fue una gran oportunidad para mostrar los tres tatuajes que tiene en el brazo izquierdo.

En X, antes Twitter, muchos usuarios compartieron esta imagen que se viralizó y dieron su opinión sobre el nacimiento de un nuevo sex symbol.

“¿Ya vieron a Felipe Fort en cuero?”, “Al final creo que Felipe Fort solo me parecía lindo por el corte de pelo”, “Felipe Fort lo bueno que estás”, “No sé cuándo ni cómo ni dónde, pero creo tanto en mi poder de manifestación que les aviso que en algún momento Felipe Fort me va a dar bola”, “Felipe Fort es un príncipe salido de un cuento. A mí no me joden”, “Unas ganas de ser amigo de Felipe Fort”, fueron algunos de los comentarios que recibió el hijo del reconocido chocolatero.