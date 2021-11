El peculiar consejo de Guido Kaczka a una participante que le contó en vivo que quiere ponerse de novia

Guido Kaczka se para todas las tardes frente a las cámaras de eltrece en Bienvenidos a bordo con el objetivo de entretener a los cientos de personas que se sientan del otro lado. De esta manera, sus chistes y cómicos comentarios lo convirtieron en uno de los conductores más queridos de la televisión. Pero su gran sentido del humor no evita que, entre broma y broma, dedique unos minutos de su programa para compartir profundas -e inesperadas- reflexiones.

Guido Kaczka es uno de los conductores más queridos de la televisión captura de video

El estudio de Bienvenidos a bordo sirve de escenario para muchos momentos emotivos. Personas recordando seres queridos que ya no están, otros hablando sobre sus batallas contra problemas de salud y hasta el mismo conductor manifestó una vez sus miedos en torno a la paternidad. El espacio en donde más se dan estos episodios de sinceridad es el desafío de los jubilados, quienes le tienen tanto cariño a Guido que relatan cómodamente sus vidas, invitándolo a él a abrirse con la suya.

En la edición del viernes, una participante llamada Mónica se animó a pasar por el piso de eltrece para probar su suerte con el juego de las cartas. Muy animada, la mujer entró dispuesta a llevarse todo y comenzó a charlar relajadamente con el conductor. La ida y vuelta los terminó llevando al tema de las relaciones luego de que ella admitiera que, después de diez años de casada, en la actualidad está sola.

La peculiar reflexión de Guido Kaczka en Bienvenidos a bordo sobre las relaciones de pareja

A pesar de estar casado con Soledad Rodríguez hace más de cuatro años, algo del relato de la concursante disparó una emoción en Guido quien no pudo evitar expresar su visión sobre el tema. Mónica le explicó que ya había criado a sus tres hijos y que tenía nietos pero que todavía no logrado generar una conexión genuina con nadie.

“Te podría pasar que no quieras nada o te puede pasar como a vos que te brillan los ojos porque te gusta la vida compartida”, observó el presentador. Y agregó: “Pero está tan difícil, que a veces uno termina diciendo ‘bah, no quiero nada’, pero termina diciendo eso porque está muy difícil encontrar a alguien con quien compartir, y no porque uno no lo desee”.

Guido Kaczka junto a Soledad Rodríguez Archivo

Con el fin de dar a entender su punto de vista sin ningún error, Guido utilizó la fábula de la zorra y las uvas a modo de ejemplo. La historia narra que el animal quería comer de una parra que se encontraba fuera de su alcance. Pasados varios intentos fallidos de llegar a la deseada fruta, la desestimó diciendo que estaban demasiado verdes y que, seguramente, no tenían buen sabor. La moraleja es que a veces la gente desprecia algo que quieren tener solo porque no pueden obtenerlo.

Terminando en una nota positiva la conversación, el conductor le aseguró: “Vos por ahí encontrás, uno nunca sabe”.