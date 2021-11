Guido Kaczka conoció a un imitador de Lionel Messi y tuvo una cómica reacción

Cada vez que se para frente a una pelota, Lionel Messi logra que el mundo se detenga, en especial si lleva puesta la camiseta celeste y blanca. El deportista se convirtió en una leyenda viva y sus admiradores dejan todo por él. Guido Kaczka se encuentra entre los cientos de miles de fanáticos que lo siguen y, por eso, no pudo controlar su reacción cuando se lo encontró cara a cara durante Bienvenidos a bordo (eltrece). Poco importó que no fuera el jugador del París Saint-Germain sino una persona muy parecía, ya que la respuesta del conductor fue igual a como sería si se lo chocara por la calle.

El programa de juegos incluyó un nuevo desafío que cuenta con una puerta y una consigna. La gracia es que por allí entren personas que respondan al reto del día: mejores abdominales, personas que imitan animales o gente parecida a famosos. Desde que se inauguró, desfilaron por el estudio de eltrece Ricardo Darín, L-Gante, Natalia Oreiro y hasta Don Ramón de El Chavo del 8.

El conductor suele responder de forma muy similar a todos los concursantes. Aplaude, se ríe y se sorprende de lo parecidos que son o, al menos eso da a entender. Sin embargo, todo cambió cuando vio al doble del futbolista.

Guido abrió la puerta en donde un cartel lee “parecidos” y se asomó para fijarse quien venía a continuación. Antes de que el concursante pudiese entrar y mostrarse a la audiencia, él cerró rápidamente y comenzó a hacer una serie de llamativos gestos con la cara mientras se daba un abrazo a sí mismo.

En Bienvenidos a Bordo se presentó un joven muy similar a Lionel Messi captura de video

“Ay te digo”, expresó antes de que otro “ataque de cariño” lo invadiera, llevándolo a fruncir los labios, apretar los dientes y emitir gruñidos, todo simultáneamente.

Sin dejar de morder de manera intermitente y apretar los puños, explicó: “A mí cuando hay algo que me da cariño, yo me muerdo la mandíbula. Me pasa con mis hijos y con mi perro”.

“Te digo que lo vi y me agarró de nuevo”, agregó, antes de abrir la puerta. Una vez calmado, dejó entrar al participante que era increíblemente parecido a Lionel Messi. En cuanto se paró frente a las cámaras, todos pudieron entender los comentarios de Guido y el locutor respaldó el sentimiento de su colega.

Emocionándose una vez más, Kaczka comenzó a manifestar su cariño nuevamente. “Que tipo eh. Mirá que es ídolo como jugador, pero por lo que dice y lo que hace es más ídolo”, comentó. Sin superar su sorpresa, finalizó la presentación del joven diciendo: “Mirá esa cara, es Argentina”.