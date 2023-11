escuchar

Paula Chaves envió un fuerte mensaje desde sus redes sociales a todos sus seguidores, tras conocerse que Ricardo Piñeiro -exrepresentante suyo- sufrió un accidente cerebro vascular (ACV) hemorrágico este lunes. En su cuenta de Instagram, publicó una foto del empresario y realizó un profundo pedido a la comunidad.

El exmanager de 68 años fue hallado por la policía de la Ciudad en su casa de Recoleta tras la denuncia que realizó uno de sus amigos, cuando no respondió a su llamado ni a la puerta. Según indicaron las fuentes de la fuerza de seguridad a LA NACION, lo encontraron a Piñeiro en el suelo con pocos signos vitales. Es por ello que se recurrió a la asistencia del SAME y actualmente se encuentra internado en el Sanatorio Mater Dei con pronóstico reservado.

El pedido de Paula Chaves tras el ACV que sufrió Ricardo Piñeiro (Fuente: Instagram/@chavespauok)

En este contexto, Chaves posteó en las Stories una foto de Ricardo y escribió un mensaje de aliento: “Piensen cosas lindas de él por favor”. Además, incluyó el emoji de una vela encendida y luego lo mencionó.

Ricardo Piñeiro representó a Paula Chaves desde sus inicios (Fuente: Instagram/@chavespauok)

Piñeiro se destacó como uno de los principales competidores de Pancho Doto en los 90 y con el paso del tiempo representó a grandes figuras, entre ellas, Paula Chaves, Andrea Frigerio y Mariana Arias. Durante la pandemia decidió abandonar su labor y se volcó a la fotografía y a la ayuda humanitaria tras un pasado complejo en el que habría sufrido de alcoholismo.

¿Qué se sabe sobre el estado de salud de Ricardo Piñeiro?

Esta tarde, desde El Diario de Mariana (América) Pepe Ochoa se acercó hasta las inmediaciones del sanatorio e indicó que de momento no se dio a conocer ningún parte médico, ni siquiera de la familia. “La idea es esperar hasta las 19 o 20. Por lo menos, eso es lo que le prometieron al entorno. El cuadro es un poco raro. Los familiares no tienen mucha idea de qué es lo que padece concretamente Ricardo”, señaló el periodista.

Asimismo, agregó: “Si bien los familiares saben que sufrió un ACV y que no llegaron a tiempo, bueno, obviamente, todos están a la expectativa”. Acerca de los días anteriores al accidente cerebro vascular, Ochoa contó que Piñeiro no se presentó a una cena con amigos, la cual tuvo lugar el jueves pasado.

“A Ricardo lo encuentran en el baño. Lo que se pudo analizar es que se estaba vistiendo para reunirse con sus amigos. Y desde el entorno, me contaron que al ser colgado con el teléfono, no era la primera vez que durante un día no contestaba. Los amigos no ven un panorama bueno, pero tampoco pueden contar porque no hay un parte médico”, agregó el cronista.

Más temprano, en Intrusos (América) Florencia de la V remarcó: “Pasó por muchas cosas, pero lo que fue muy difícil para él fue que alguien en quien él confió, lo estafó. Y eso también generó un gran estrés en su vida. Estas cosas cuando pasan no me parecen casuales”. A continuación, Laura Ubfal complementó: “A sus 67 años se había recuperado de años de alcoholismo, de muchas crisis personales y financieras, de la soledad. Se había ido a vivir al campo y volvió”.