Christian Sancho y Celeste Muriega anunciaron su casamiento para el 7 de diciembre. La pareja de actores consolidó su amor en el contexto de la obra teatral Sex - dirigida por José María Muscari - y luego de poco más de un año juntos, decidieron dar el siguiente paso en la relación. Sin embargo, entre la lista de invitados, quien no estará presente en la ceremonia y posterior festejo, es la hija del protagonista de Los Superagentes, debido a una razón muy peculiar.

Durante el verano 2022 se confirmó el romance entre Muriega y Sancho. A tan solo tres meses de conocerse en la obra, se mudaron juntos y establecieron un vínculo cercano, el cual perdura hasta la actualidad. “Todos me decían que era la versión femenina de él. Igual, cuando nos conocimos el no me prestaba mucha atención”, remarcó la modelo.

Sin embargo, en medio de la emoción por consumar su relación, el actor explicó en Socios del Espectáculo (eltrece) por qué Camille se ausentará. Cabe recordar que Christian tuvo dos hijos con su primera pareja, Valeria Britos, hace más de dos décadas atrás.

Camille, la hija de Christian Sancho y Valeria Britos instagram @calu.sancho

No obstante, la joven de 22 años se excusó de ser parte de la boda de su papá por cuestiones académicas, ya que reside en España con Valeria y se encuentra en el último tramo de su carrera académica. “Ella está en proceso de exámenes. Estudia Ingeniería química y esta es la época de diciembre en la que rinde todos los exámenes. Le está yendo muy bien y entendí que si ella tiene un objetivo, no tenía que ser tan egoísta de pretender que esté en mi casamiento”, indicó Sancho.

Además, insistió: “De hecho le ofrecí mandarle el pasaje y todo, pero entendí también que tiene una prioridad y un objetivo, y por sobre todo, tiene un sueño, que es recibirse en poco tiempo como lo es. Gracias a Dios le está yendo muy bien”. Sobre Gael, el menor, el actor adelantó que sí estará en la ceremonia.

A pesar de la ausencia de su hija más grande, Sancho comentó que también estarán presentes sus padres y su hermano con su sobrina, que viven en Noruega. Por su parte, Muriega aseguró que en su familia “son muchos”, a la vez que señaló que tiene un gran grupo de amigos, por lo que aún está en preparativas la lista de invitados.

Acerca de los padrinos del casamiento, Celeste indicó que Lizy Tagliani será su dama de honor, ya que guarda una profunda amistad con ella. En segundo plano, Muscari también fue el elegido por la pareja debido a que ofició de “celestino” de ambos.

“Me enamoré, encontré a la persona de mi vida. Pensé que no iba a suceder y me pasó. Después de un año de tanta sequía, que lo compartí con todos ustedes, llegó la lluvia. Creo que llegó para quedarse, estoy segura de eso”, sostuvo Celeste Muriega hacia el cierre, en cuanto al motivo por el que decidió casarse con Christian Sancho.

En su opinión, él subrayó: “En ella encontré el gran amor de mi vida. Me enamoré por primera vez. Porque me di cuenta de que tenía a la persona indicada para pasar el resto de mi vida. Yo creo a veces que las cosas son para siempre (...) y con Celes encontré una compañera, una amiga, a una persona con la que me divierto mucho. Pasamos mucho tiempo juntos. Por eso nunca me casé en mi vida. Comprendí de que en mis relaciones anteriores no me enamoré. Tengo que ser honesto”.