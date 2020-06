La actriz y modelo se dirigió directamente a Alberto Fernández en un mensaje que publicó donde le expresó la preocupación que siente por el encierro de sus hijos Crédito: Instagram Sabrina Rojas

Hace unas semanas, Luciano Castro contó lo difícil que es atravesar la cuarentena en familia y pidió también un alivio de las restricciones diseñado para que los actores puedan volver a trabajar. Ahora fue su pareja, Sabrina Rojas, la que le hizo un pedido directamente al presidente Alberto Fernández a través de su Instagram referido, en esta ocasión, al encierro de los niños.

La actriz y modelo cumple el aislamiento desde el día uno en la casa donde vive con su marido y sus hijos, Fausto y Esperanza. Fueron ellos, justamente, las razones por las que Rojas decidió enviarle un mensaje al presidente, arrobándolo, para contarle la preocupación que siente por sus hijos. "Estoy a favor de la cuarentena pero deberían empezar a ver de qué manera se puede lograr que ellos tengan vínculo con sus pares . Mis hijos no ven a otros niños desde el 16 de marzo y no les alcanza con caminar. Quieren jugar y compartir ", escribió Rojas.

Con prudencia y aclarando que ella entiende y acepta las medidas del gobierno y, a la vez, adelantándose a las críticas que recibiría por su mensaje debido a que vive en una casa grande con jardín, la actriz se animó a describir su inquietud: " Por más grande que sea su casa, ya no saben dónde meterse . No quiero imaginar a los niños que no tienen las mismas posibilidades que los míos. Es mucho tiempo. Están cada vez más sumergidos en lo virtual y no está bien. Cuidémonos, pero también cuidemos la salud mental de los chicos", concluyó.

El pedido de Luciano Castro sobre la posibilidad de trabajar se produjo durante una entrevista en el programa Intrusos donde habló no solo de su situación individual sino de la los actores que no se pueden "dar el lujo de no trabajar".